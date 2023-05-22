السجن 10 سنوات لتاجر هيروين في مدينة نصر

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن فريد ، بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغ 200 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في الهيروين بمدينة نصر وألزمته المصاريف الجنائية بالدعوي.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين وأمانة سر محمد طه.

واتهمت النيابة العامة المتهم بأنه في سبتمبر 2022 بدائرة قسم مدينة نصر ثالث بمحافظة القاهرة أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا هيروين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وشهد مجري التحريات بالقضية أنه ورود معلومات لمعاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث مفادها إحراز المتهم مواد مخدرة فإنتقل إلى حيث أيقن تواجده وبإستيقافه حاول الهرب بلا مبرر وبضبطه وتفتيشه عثر معه على عدد ٦٣ كيس بلاستيكي شفاف اللون صغير الحجم يحوى كلا منهم جوهر الهيروين المخدر أحرزهم في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

وثبت بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي أن الأكياس المضبوطة يحوى كلا منهم مسحوق بيج اللون ثبت أنه لجوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنوا ٣٠,٢٠ جراماً .