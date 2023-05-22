عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن 10 سنوات لتاجر هيروين في مدينة نصر

صدى البلد

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن فريد ، بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغ 200 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في الهيروين بمدينة نصر وألزمته المصاريف الجنائية بالدعوي.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين وأمانة سر محمد طه.

 

واتهمت النيابة العامة المتهم بأنه في سبتمبر 2022 بدائرة قسم مدينة نصر ثالث بمحافظة القاهرة أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا هيروين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وشهد مجري التحريات بالقضية أنه ورود معلومات لمعاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث مفادها إحراز المتهم مواد مخدرة فإنتقل إلى حيث أيقن تواجده وبإستيقافه حاول الهرب بلا مبرر وبضبطه وتفتيشه عثر معه على عدد ٦٣ كيس بلاستيكي شفاف اللون صغير الحجم يحوى كلا منهم جوهر الهيروين المخدر أحرزهم في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

وثبت بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي أن الأكياس المضبوطة يحوى كلا منهم مسحوق بيج اللون ثبت أنه لجوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنوا ٣٠,٢٠ جراماً .

الهيروين المخدر 200 ألف جنيه التجمع الخامس السجن 10 سنوات المستشار حسن فريد المستشار حسن محمود فريد جوهر الهيروين المخدر جنايات القاهرة شرطة مدينة نصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من المحكمة لصالح مرتضى منصور

طعنة فى رقبتها.. فنانة شهيرة فى حالة خطرة بالمستشفى

لأصحاب المعاشات.. صرف نفقة تعادل معاش 3 أشهر في هذه المواعيد.. تفاصيل

قرار عاجل ضد رئيس الشركة القابضة للنقل لاتهامه بالاستيلاء على 16مليون جنيه

الكيلو نزل لـ16 جنيها.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الأرز الشعير الآن

نهاية الدوري.. المسابقات تفرض شرطا قاسيا لمشاركة الزمالك بالبطولة العربية للأندية

مفاجأة صادمة وراء هروب لاعب منتخب مصر للمصارعة من تونس.. تفاصيل

محمد رمضان يتجول في شوارع المنصورة وهذا ما فعله الجمهور| شاهد

موضوعات متعلقة

فرمه باللودر.. قرار جديد من المحكمة بشأن المتهم بقتل مهندس في القاهرة الجديدة

أخويا هو سندي.. اعترافات متهم بقتل شخص في عين شمس

حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة البوابات الحديدية

حبس شخص لحيازته اقراص مخدرة في المرج

تأجيل محاكمة 6 متهمين باستعراض القوة ومقاومة السلطات

والدة صيدلي حلوان تنهار أمام المحكمة وتؤكد: حق ابني مش هيضيع

حجز محاكمة المتهمين في قضية صيدلي حلوان للنطق بالحكم

الأم بعباءة سوداء.. وصول أسرة المجني عليه في قضية احتجاز وتعذيب صيدلي حلوان

ترشيحاتنا

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

اغفر ذنوبك عند أذان المغرب في ذي القعدة.. بـ11 كلمة تمحو جبل سيئات

دعاء النبي وأحب الكلمات إلى قلبه.. كان يكثر منه

وصلت لـ 31 تريليون دولار .. أزمة الديون في الولايات المتحدة وتداعياتها

أمام مجلس الأمن.. السودان يشكر مصر على معاملة المواطنين الهاربين من القتال

أزمات اقتصادية ودستورية .. النواب الأمريكي يحذر بايدن والديمقراطيين بشأن سقف الديون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيب يفجر مفاجأة عن حقنة تباع بالصيدليات تسبب الموت

راح في عز شبابه والسبب تحدي الشعرية.. التفاصيل الكاملة لوفاة الشاب عمر

كلب هاسكي يتسبب في أضرار بالآلاف داخل مأوي للحيوانات بأمريكا..فيديو وصور

البلوجر هادية غالب تثير الجدل من بروفة فستان فرحها|شاهد

فيديو

جاب الفضية واختفى .. تفاصيل هروب لاعب المصارعة أحمد بغدودة | فيديوجراف

تحت الـ60.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تراجع العلف 3600 جنيه

قفزة في سعر الذهب تعوض خسائر الأسبوع الماضي وصدمة للدولار

ابتلعتها حية .. سمكة تنهي حياة طفلة عمرها 6 أشهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ