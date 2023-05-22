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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تشريد مليون شخص.. بيان عاجل من المبعوث الأممي بشأن الصراع في السودان

السودان
السودان

قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس، اليوم الأثنين، إنه تم انتهاك القانون الإنساني في السودان، لافتا إلى أن قرار إنهاء الصراع بيد القوات المسلحة السودانية والدعم السريع.

 وأوضح بيرتس أن هناك أكثر من مليون سوداني تشردوا بسبب الصراع المستمر في بين الجيش السوداني ومليشيات الدعم السريع.

وأشار الممثل الأممي خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في السودان، إلى أن حاول الوساطو بين القوات المسلحة السودانية ومليشيات الدعم السريع لإنهاء الصراع، ولكن لم تكلل الجهود بالنجاح.

وأضاف أن هناك أكثر من 190 طفلا قتلوا في الصراع، لافتا إلى أن النزاع أدي إلى تدمير البنية التحتية والخدمات الأساسية في العاصمة الخرطوم، وأن هناك بلاغات متكررة عن استخدام مرافق الصحة لأغراض عسكرية.

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و قال الممثل الخاص للأمين العم للأمم المتحدة في السودان، إن القطاع الصحي في السودان ينهار، مشيرا إلي أنه يجب الإبقاء على الممرات مفتوحة لإيصال المساعدات الإنسانية.

وأضاف بيرتس، خلال جلسة لمجلس الأمن حول الأوضاع في السودان: “العنف قتل أكثر من 250 شخصا وشرد الآلاف”، مؤكدا على وجود “محادثات مع الأطراف السودانية لوقف القتال”.

وتابع الممثل الخاص للأمين العم للأمم المتحدة في السودان: “جهودنا ستتواصل بشأن التوصل لهدنة في السودان”.

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