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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

زلزال
زلزال

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الإثنين، وقوع زلزال بقوة 4.7 درجة علي مقياس ريختر في محافظة كهرمان مرعش التركية.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أنه تم تسجيل الزلزال في الساعة 19.06 بالتوقيت المحلي في منطقة جوكسون.

وأشارت إلي أن الزلزال وقع علي عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.

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وبالأمس، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، وقوع زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر بمنطقة سايمبيلي في أضنة التركية.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن الزلزال وقع على عمق 7 كم تحت سطح الأرض.

وفي وقت سابق، حذر خبير الزلازل الياباني، يوشينوري موريواكي، من وقوع زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر في بورصة واسطنبول، مؤكدا أنه من المحتمل حدوث تسونامي كبير.

إدارة الكوارث والطوارئ التركية كهرمان مرعش زلزال زلازل تركيا

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