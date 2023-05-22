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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالإسماعيلية |شاهد

إصابة 5 أشخاص في
إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالإسماعيلية

أصيب 5 أشخاص، اليوم الإثنين، بإصابات متفرقة بالجسد مابين كسور وجروح وكدمات، وذلك جراء حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة ملاكي بمنطقة شارع المدارس دائرة ثان بمحافظة الإسماعيلية.

وتلقي اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء هنري إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بإقليم القناة يفيد بورود بلاغا عن وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة ملاكي بمنطقة شارع المدارس دائرة ثان الإسماعيلية، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسد.

وعلي الفور انتقلت سيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتم نقل جميع المصابين لقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم ورعايتهم الطبية.
وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وسؤال المصابين حول ملابسات وتفاصيل الحادث.

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كسور وجروح حادث تصادم يارة ميكروباص سيارة ملاكى منطقة شارع المدارس محافظة الاسماعيلية

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