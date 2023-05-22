استبدال العداد مجانا الأبرز..10 تصريحات لوزير الكهرباء تحت قبة مجلس الشيوخ

يقدم موقع صدى البلد أبرز 10 تصريحات للدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ بشأن استيضاح سياسة الحكومة عن تصدير الفائض من الكهرباء للدول الأخرى خاصة الدول الأوروبية ( اليونان - إيطاليا).

تصريحات وزير الكهرباء أمام الشيوخ

- توفير الطاقة الكهربائية لجموع المواطنين والقضاء على الانقطاع المتكرر أمن قومى بأمر الرئيس السيسى.

- تمكنا من زيادة في إنتاجية الكهرباء لحوالي 30 جيجاوات في 6 سنوات فقط.

- محطات سيمنس العملاقة حولت مصر من دولة تعاني من أزمة في الكهرباء إلي دولة مصدرة.

- كفاءة محطات سيمنس العملاقة قللت من استخدامنا للوقود.

- لم نستورد عدادا واحدا مسبوق الدفع من الخارج ، واعتمدت علي المصنع محليا.

- حال وجود مشكلة في العداد الكهربائى نقوم باستبداله علي حسابنا.

- نستهدف الوصول إلى 60% استخدام طاقة متجددة في 2040.

- تحريك سعر الصرف انعكس على رفع تكلفة إنتاج الكهرباء.

- نعمل بشكل مستمر على تطوير وتجديد الشبكات لاستيعاب القدرات والمتغيرات الجديدة.

- مصر لديها ربط كهربائي مع الأردن، ليبيا، والسودان.