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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عالميا .. ارتفاع الدولار والنفط بسبب مخاطر تخلف أمريكا عن سداد الديون

أسعار النفط والدولار
أسعار النفط والدولار

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، مع انتظار السوق لنتائج مفاوضات سقف الديون الأمريكية ووسط قوة الدولار الأمريكي التي عوضت تأثير انخفاض الإمدادات من كندا ومنتجي أوبك+.

وجسب وكالة “رويترز” للأنباء، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لتسليم يوليو 31 سنتا، أو 0.4 ٪ ، إلى 75.89 دولارا للبرميل بحلول الساعة 1558 بتوقيت جرينتش.

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط لتسليم يونيو 31 سنتا، أو 0.4 ٪، إلى 71.86 دولارا، في حين ارتفع عقد يوليو، الذي سيصبح الشهر الأول بعد إغلاق يوم الاثنين، 32 سنتا إلى 72.00 دولارا.

وسيجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، اليوم الاثنين، لمناقشة رفع سقف ديون الحكومة الفيدرالية، قبل 10 أيام فقط من مواجهة الولايات المتحدة تخلف غير مسبوق عن السداد.

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وقالت فاندانا هاري، مؤسسة “فاندا إنسايتس”، مزود تحليل سوق النفط: "أتوقع الكثير من التقلبات في الأيام المقبلة وارتداد أسعار النفط إلى أعلى عندما يتم التوصل إلى اتفاق لرفع سقف الديون".

ارتفاع الدولار الأمريكي

في غضون ذلك، ارتفع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الأخرى، حيث ظل أقل بقليل من أعلى مستوى له في شهرين، حيث انتظر المستثمرون إشارات جديدة حول ما إذا كان من المرجح أن يواصل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة ويراقب الأخبار حول سقف الديون الأمريكية.

ويمكن أن يؤثر ارتفاع الدولار على الطلب على النفط من خلال جعل الوقود أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

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