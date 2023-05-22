عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عقب اجتماع الـ 7.. ارتفاع أسعار النفط عالميا

أسعار النفط
أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط اليوم الإثنين، مدعومة بتراجع الدولار وخفض المعروض من كندا ومنتجي أوبك+، وسط ترقب المستثمرين لمعرفة مدى تأثر الصادرات بتعهدات مجموعة الدول السبع بتطبيق الحد الأقصى لسعر الخام الروسي على نحو صارم.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت لـ 14 سنتا، أو 0.2 بالمئة، إلى 75.72 دولار للبرميل بحلول، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو، أكثر العقود الآجلة تداولا، 15 سنتا، أو 0.2%، إلى 71.84 دولار.

كما ارتفعت عقود خام غرب تكساس لشهر يونيو والتي تنتهي في وقت لاحق اليوم الإثنين خمس سنتات إلى 71.60 دولار للبرميل.

وتراجع الدولار عن أعلى مستوى له في شهرين أمام سلة من العملات الرئيسية وسط توقعات من المستثمرين بأن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه في يونيو. وتراجع العملة الخضراء يجعل السلع المسعرة بالدولار أكثر جاذبية للمستثمرين.

 

 

ارتفاع اسعار النفط اسعار النفط عالميا ارتفاع أسعار اسعار الفائدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صور جريئة.. ابنة عبلة كامل تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها الأجنبي

نزلت عن الـ60|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تراجع العلف 3600 جنيه

صدق أو لا تصدق| مصر من أغنى دول العالم بثروة 1.4 تريليون دولار.. وتتفوق على الإمارات

حقيقه استفزاز شيكابالا لـ جماهير الاهلي بتيشرت صن داونز

شيزوفرينيا.. رسالة مثيرة من خالد الغندور عقب خسارة الزمالك بطولة أفريقيا للطائرة

1800 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي وهذا ثمن عيار21 الآن

تراجع قوي يضرب الحديد عالميا|وهذا سعر الطن الآن بعد نزوله 800 جنيه

بشرى للجماهير.. طلب عاجل لـ أحمد موسى من إدارة الأهلي قبل نهائي أفريقيا

ترشيحاتنا

529.7 مليار جنيه|صلاح هاشم يخص صدى البلد بتفاصيل برامج الحماية الأكبر في تاريخ مصر.. فيديو

ماذا كان يفعل النبي في شهر ذي القعدة؟.. 5 أعمال فلا تتركها

سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 22-5-2023

انتظرته ولم يأت.. الرئيس الأوكراني يمتنع عن لقاء نظيره البرازيلي في اليابان

حدث ليلا| مصر من أغنى دول العالم بثروة 1.4 تريليون دولار في تقرير حديث.. عطل يضرب إنستجرام ومحمد رمضان يرد على خالد سرحان

الصين تتفوق على اليابان لتصبح أكبر مصدر للسيارات في العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدمني شوبينج|هذه الأبراج تحرص على تحديث خزانة ملابسها كل موسم

مباراة كرة قدم تتحول إلى ساحة قتلى وجرحى.. ماذا حدث؟

بعد شائعة وفاتها.. صور أثارت الجدل لـ علا غانم

هذا النوع أكثر أشكال مرض السكري التي لا يتم تشخيصها|خالي بالك

فيديو

غادة والي ترد على اتهامها بسرقة تصميمات فنان روسي.. فيديوجراف

جراحة للونش وموقف الشناوي من نهائي أفريقيا ومرتجي يقدم بلاغات جديدة.. تغطية خاصة

بدء الاكتتاب في أول صندوق للاستثمار بالذهب .. الوثيقه بـ 10 جنيهات

«عملت قرشين كويسين».. ميار الببلاوي تهاجم وفاء مكي مجددًا  «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ