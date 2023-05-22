عقب اجتماع الـ 7.. ارتفاع أسعار النفط عالميا

ارتفعت أسعار النفط اليوم الإثنين، مدعومة بتراجع الدولار وخفض المعروض من كندا ومنتجي أوبك+، وسط ترقب المستثمرين لمعرفة مدى تأثر الصادرات بتعهدات مجموعة الدول السبع بتطبيق الحد الأقصى لسعر الخام الروسي على نحو صارم.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت لـ 14 سنتا، أو 0.2 بالمئة، إلى 75.72 دولار للبرميل بحلول، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو، أكثر العقود الآجلة تداولا، 15 سنتا، أو 0.2%، إلى 71.84 دولار.

كما ارتفعت عقود خام غرب تكساس لشهر يونيو والتي تنتهي في وقت لاحق اليوم الإثنين خمس سنتات إلى 71.60 دولار للبرميل.

وتراجع الدولار عن أعلى مستوى له في شهرين أمام سلة من العملات الرئيسية وسط توقعات من المستثمرين بأن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه في يونيو. وتراجع العملة الخضراء يجعل السلع المسعرة بالدولار أكثر جاذبية للمستثمرين.