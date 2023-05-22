ماجد جورج: رئيس الوزراء عقد اجتماعا لمناقشة دعم وتحفيز صناعة الأدوية اليوم

قال الدكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية والدوائية، إن تم تقديم بيان بإجمالي الاحتياجات الخاصة بمصانع الأدوية علي مدار العام وتم تقديمه لرئيس الوزراء اليوم في الاجتماع الذي تم انعقاده لمناقشة دعم وتحفيز صناعة الأدوية.

وأضاف "ماجد جورج" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائيه، أن داخل هذا البيان تقسيمة معينة حتي تكون المتطلبات والمبالغ الدولارية معروفة إلي اين ستذهب في صناعة الأدوية.

وتابع الدكتور ماجد جورج، أن هناك لجنة لمتابعة هذه الأموال التي تصرف لصناعة الأدوية حتي يتم التأكد لخروجها للأماكن والقطاعات الصحيحة داخل صناعة الأدوية.