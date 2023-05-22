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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيطاليا تفجر مفاجأة بشأن الحزمة الـ11 من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا

روسيا والاتحاد الأوروبي
روسيا والاتحاد الأوروبي

قال وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، اليوم الاثنين، إن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لاتخاذ قرارات بشأن الحزمة الـ11 من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.

وحسب وكالة أنباء “أنسا” الإيطالية، قال تاجاني، بعد اجتماع لمجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "بالنسبة للحزمة الـ11 من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، لا تزال هناك حاجة إلى الوقت والعمل. هذه ليست موضوعات يسهل اتخاذ قرارات بشأنها".

وأضاف تاجاني: "اليوم قدمنا ​​تقييماً سياسياً: الاتجاه هو دعم أوكرانيا، وتجنب إمكانية التحايل على الإجراءات التقييدية".

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية المجري، بيتر زيجارتو، إن الحزمة الـ11 من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا ستكون اختبارا حقيقيا للدول الأوروبية واقتصاداتها.

وقال زيجارتو، إن “بروكسل كان يجب أن تتعلم بالفعل دروسا من عواقب العقوبات”.

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وأضاف "العقوبات تضر أوروبا أكثر بكثير من روسيا، وأعتقد أن الحزمة الـ10 من العقوبات لا ينبغي أن تستكمل من قبل الحزمة الـ11، والتي ستكون اختبارا حقيقيا لأوروبا نفسها ولاقتصادات الدول الأوروبية".

وأوضح أن ”المجر تعترض على قيود إضافية للشركات الأوروبية في مجال التجارة في السلع الروسية؛ الأمر نفسه ينطبق على الشركات الصينية المشتبه في تعاونها مع روسيا”.

تاجاني روسيا الاتحاد الأوروبي بروكسل

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