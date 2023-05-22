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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"مكافحة الإرهاب".. تحرك عاجل من روسيا بعد هجوم أوكراني علي أراضيها

بيلجورود - أرشيفية
بيلجورود - أرشيفية

أطلقت السلطات الروسية، اليوم الاثنين، عملية لمكافحة الإرهاب في منطقة بيلجورود بعد أن اتهمت موسكو مجموعة "تخريبية" بالعبور من أوكرانيا.

وقال حاكم بيلجورود، فياتشيسلاف جلادكوف، في بيان: “من أجل ضمان سلامة المواطنين في منطقة بيلجورود، تم تطبيق النظام القانوني لمكافحة الإرهاب اليوم".

وأضاف: “هذا يعطي صلاحيات خاصة لأجهزة الأمن وينطوي على إنفاذ عدد من القيود والتدابير بما في ذلك تعزيز الأمن والتحقق من الهوية ومراقبة الاتصالات”.

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وأشار إلي أنه “يمكن للسلطات أيضا تهجير الأشخاص الذين يعيشون في منطقة متضررة”.

وكان "نظام مكافحة الإرهاب" ساريا في الشيشان بين عامي 1999 و 2009 عندما قاتلت السلطات الروسية المتمردين خلال الحملة العسكرية الثانية لموسكو في المنطقة الجبلية.

بيلجورود موسكو السلطات الروسية أوكرانيا روسيا

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