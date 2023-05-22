"مكافحة الإرهاب".. تحرك عاجل من روسيا بعد هجوم أوكراني علي أراضيها

أطلقت السلطات الروسية، اليوم الاثنين، عملية لمكافحة الإرهاب في منطقة بيلجورود بعد أن اتهمت موسكو مجموعة "تخريبية" بالعبور من أوكرانيا.

وقال حاكم بيلجورود، فياتشيسلاف جلادكوف، في بيان: “من أجل ضمان سلامة المواطنين في منطقة بيلجورود، تم تطبيق النظام القانوني لمكافحة الإرهاب اليوم".

وأضاف: “هذا يعطي صلاحيات خاصة لأجهزة الأمن وينطوي على إنفاذ عدد من القيود والتدابير بما في ذلك تعزيز الأمن والتحقق من الهوية ومراقبة الاتصالات”.

وأشار إلي أنه “يمكن للسلطات أيضا تهجير الأشخاص الذين يعيشون في منطقة متضررة”.

وكان "نظام مكافحة الإرهاب" ساريا في الشيشان بين عامي 1999 و 2009 عندما قاتلت السلطات الروسية المتمردين خلال الحملة العسكرية الثانية لموسكو في المنطقة الجبلية.