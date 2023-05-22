15 دقيقة.. محمد صبحي ينقذ مرمى الزمالك والقائم يحرم الداخلية من هدفين

مرت 15 دقيقة من عمر مباراة الزمالك والداخلية بالتعادل السلبي، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ 29 من بطولة الدوري الممتاز.

بدأ الداخلية اللقاء بلقطة هجومية ليبرز أنيابه للزمالك وينفذ تعليمات علاء عبد العال المدير الفني، ولكن مرت الكرة بسلام على مرمى الأبيض.



وحاول الزمالك رد الهجمة بهجمة سريعا ولكن لم يتمكن من تشكيل كرة خطيرة على مرمى فريق الداخلية، وغاب الاستحواذ طوال 10دقائق من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 11من عمر المباراة حرم القائم الأيمن للحارس محمد صبحي حارس مرمى الزمالك، فريق الداخلية من تسجيل الهدف الأول.

واستمر الداخلية في إحكام دفاعاته وضغط الزمالك ومنعه من الوصول للمرمى.

ومنع محمد صبحي هذه المرة في الدقيقة 15 من عمر المباراة كرة خطيرة على مرماه بعد تسديدة رائعة من سمير فكري لاعب الداخلية .



ويضم تشكيل الزمالك كل من:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : حاتم سكر - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي

خط الوسط: محمد أشرف روقا - نبيل عماد دونجا - أحمد سيد "زيزو" محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم : إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - مصطفى شلبي.

تشكيل فريق الداخلية:

المرمى: عماد السيد

الدفاع: كريم يحيى – أحمد عبد الرسول – محمد نجيب – كمال أبو الفتوح

الوسط: محمود طلعت – كليتشي شيمزي – وليد مصطفى

الهجوم: عبد الرحمن البانوبي – علي الزاهدي – سمير فكري