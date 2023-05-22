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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع اشغالات وتعديات المنشآت التجارية والمحال بميادين الجيزة والمنيب |شاهد

حملات رفع الإشغالات
حملات رفع الإشغالات والتعديات

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حي جنوب الجيزة بتكثيف حملات رفع الإشغالات والتعديات من الطريق العام، وذلك لما تسببه من إعاقة للحركة المرورية ولتوفير حرم آمن لسير المواطنين. 
وفي ذلك الإطار قامت محافظة الجيزة من خلال حي جنوب بتنفيذ حملات مكبرة تم خلالها رفع عدد ٣٠٠ حالة اشغال وتعدي بشارع المدرسة ونزلة والي المنيب وميدان المنيب ونطاق ميدان الجيزة وشارع ربيع الجيزي.

وذلك بمتابعة اللواء ممدوح سلام رئيس حي جنوب وبمرافقة الإدارات الميدانية للحي.

وشدد محافظ الجيزة علي رؤساء الأحياء والمراكز وبالتعاون مع شرطة المرافق ومواصلة تحقيق الانضباط بالشارع وان تكون الحملات على مدار اليوم .
كما كلف المحافظ بمتابعة جهود رفع المخلفات وتحسين منظومة النظافة والتجريد للشوارع الداخلية والجانبية بالتنسيق مع هيئة النظافة.

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منظومة النظافة محافظ الجيزة حى جنوب الجيزة حملات رفع الاشغالات رفع الإشغالات محافظة الجيزة

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