مصطفى كامل يرد على زعم شاندو الترشح لمنصب نقيب الموسيقيين

علق الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، على زعم المطرب شاندو الترشح لمقعد نقيب الموسيقيين في الدورة المقبلة.

وتابع مصطفى كامل خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "ملفات" الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر على قناة "هي": شاندو عضو منتسب مش عضو جمعية عمومية وعشان يترشح لازم يكون عضو جمعية عمومية لذلك لا يصلح، ولقيته باعتلي رسائل دعم وإشادة بمجهودي وقولتله الله يحفظك.

واستكمل مصطفى كامل حديثه: واي زميل حابب يدخل في مهاترات التريند انا مش هشارك معاه، واي زميل عايز يترشح يتفضل النقابة العامة مفتوحة للجميع.

برنامج "ملفات" تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة "هي" يوميًا من الأحد للأربعاء وتناقش خلاله عددًا من القضايا التي تشغل الرأي العام، بالإضافة إلى استضافة نجوم الفن والرياضة.

مصطفى كامل يستنكر استخدام صوت أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي: مينفعش نهزر في أهرامات مصر







علق الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين على الأزمة المثارة بين الملحن عمرو مصطفى والمنتج محسن جابر، بسبب استخدام صوت كوكب الشرق أم كلثوم على أحد ألحانه بتقنية الذكاء الاصطناعي.

وقال الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ملفات"، الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة "هي": محسن جابر من المؤسسات التي لا تتهاون في حقوقها المادية والمعنوية والقانوية والأدبية.

واستكمل مصطفى كامل: محدش هيعرف يغلبه لانه صاحب المادة الفنية لسيدة الغناء العربي أم كلثوم

في شخصيات في بلدنا مينفعش اللعب فيها ولا العبث تحت أي مسميات دي أم كلثوم يا جماعة يعني ازاي نهزر في ناس زي أم كلثوم وعبد الحليم وعبد الوهاب.

واستنكر مصطفى كامل ما يفعله عمرو مصطفى: مينفعش نهزر في أهرامات مصر، يا جماعه ده لو حد من برا مصر بنتصدى له.

وأضاف مصطفى كامل: بقول لصديقي وحبيبي محسن جابر لا تقبل بذلك أي كان المغريات المادية هيضر بحجم وقيمة أم كلثوم، أي كان لو هتكسب مليار جنيه، اوعى تقبل أن مكن يقلد سيدة الغناء العربي.

برنامج "ملفات" تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة "هي" يوميًا من الأحد للأربعاء وتناقش خلاله عددًا من القضايا التي تشغل الرأي العام، بالإضافة إلى استضافة نجوم الفن والرياضة.



https://fb.watch/kHsmWV1Yc-/?mibextid=v7YzmG