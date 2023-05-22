محيي الدين: التنمية الافريقي يبحث حلول من خلال إتاحة فرص العمل وزيادة الإنتاج

كشف الدكتور محمود محيى الدين، المبعوث الخاص للامم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، أن مصر استضافت أعضاء أكثر من 50 دولة أفريقية خلال اجتماعات بنك التنمية الافريقي.



وأضاف محمود محيى الدين، في حوار مع قناة اكسترا نيوز، مساء اليوم الاثنين، أن بنك التنمية الافريقي يبحث الحلول من خلال إتاحة فرص العمل وزيادة الإنتاج وتقليل الفائض .

وأشار الدكتور محمود محيى الدين، المبعوث الخاص للامم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، إلى أن افريقيا لا تصدر انبعاثات على مستوى العالم سو 3٪ ، متابعا أنه افريقيا لديها ثروات معروفة وتشكيلة سكانية جديدة على عكس اوروبا.

