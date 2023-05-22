محمود محيي الدين: المؤشرات في افريقيا لا تجاري المتوسطات العالمية العالية

أكد الدكتور محمود محيى الدين، المبعوث الخاص للامم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، أن الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة تخفف من الانبعاثات الضارة.

وأضاف محمود محيى الدين، في حوار مع قناة اكسترا نيوز، مساء اليوم الاثنين ، أن افريقيا لديها عنصر الشباب وفرص أكبر للتطوير والابتكار، متابعا أنه افريقيا لديها فرص حقيقية بالفعل ولكن أيضا لديها مخاطر في الاستثمار والمشروعات.

وأشار الدكتور محمود محيى الدين، المبعوث الخاص للامم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، إلى أن المؤشرات في افريقيا لا تجاري المتوسطات العالمية العالية.

