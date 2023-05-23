بتاكل عيش.. نجم الزمالك السابق يفتح النار على اللاعبين بعد لقاء الداخلية

أكد أمير عزمي مجاهد نجم الزمالك السابق، أن إمكانيات لاعبي الفريق الأبيض متواضعة للغاية، عكس الموسم الماضي في وجود فيريرا، مشيرا إلى أن الداخلية كان بإمكانه الخروج بتقدم كبير في الشوط الأول بنتيجة 4-1.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس توبوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "الداخلية خاض أسهل مبارياته هذا الموسم أمام الزمالك، وكان قادرًا على تحقيق الفوز، لكن معظم صفقات الزمالك الموسم الحالي لا تصلح للتواجد داخل الفريق".

وأضاف: "قد يكون امكانيات بعض اللاعبين متواضعة، لكن اللاعبين لا تقاتل ولا يلعبون بأي روح في المباراة، وحاتم سكر وحسام عبدالمجيد خبراتهم قليلة، وحمزة المثلوثي كيف يلعب في وسط الملعب في وجود الناشئ بيسو وعمرو السيسي، هذه الفترة ليست للتجارب، لأن الزمالك يبحث عن الوصول للمركز الثاني".

وأكمل: "الزمالك بهذا الشكل لن يتواجد في المربع الذهبي، هناك لاعبين في الزمالك منذ سنوات (بتأكل عيش)، هناك لاعبين رحلت عن الفريق مثل محمد إبراهيم ومحمد عنتر وإبراهيم حسن وأحمد مدبولي، والفريق يتواجد فيه لاعبين لم تلعب 3 مباريات بشكل متتالي منذ الفوز بالكونفدرالية، فريق الزمالك اليوم ظهر بشكل مُهين أمام الداخلية".

وتابع: "الزمالك منذ بداية الموسم وهو يعيش في اخفاقات كتيرة، والاحباط سيطر على اللاعبين، وهناك بعض العناصر داخل الفريق لا يعرفون قيمة النادي، والموضوع بالنسبة لهم هو أنهم يحظون بمتابعات كبيرة على السوشيال ميديا فقط، ومن لا يستطع خدمة الزمالك عليه الرحيل فورا، ما يحدث للزمالك شئ فظيع".

وزاد: "الزمالك لديه أزمة في وسط الملعب، ومعظم الكرات في العمق تشكل خطورة، والزمالك فقد ميزة الاستحواذ في ظل عدم وجود لاعبين جيدين في وسط الملعب، واليوم لا أعرف ما هي طريقة لعب الزمالك من الأساس والجهاز المعاون يجب أن يبلغ اوسوريو بتعديل الطريقة، لأن طريقته تحتاج لشهر كامل لتحفيظها للاعبين".

وأردف: "أوسوريو متواجد منذ شهر في النادي، وعليه تقييم امكانيات اللاعبين، وطريقة اللعب الحالية لا تناسب الفريق، الأفضل للزمالك 4-3-3 أو 3-4-3 والزمالك موجود لديه شبانة والزناري ويلعب بمساك واحد، هناك 10 لاعبين خارج القائمة والطريقة الحالية لا تناسب الفريق تماما".

واستطرد: "فيريرا اعتمد على طريقة 3-4-3 وقت اصابة الونش، ولكن اليوم الزمالك ظهر بشكل غريب، وهناك لاعبين حصلت على فرص عديدة ولم تقدم أي إضافة".

وأضاف: "الزمالك خسر نقاط عديدة، وشئ جيد أنه نجح في تجميع بعض النقاط وموجود في المنطقة الدافئة، لابد من الاعتراف بصعوبة موقف الزمالك هذا الموسم، ولست متفائل باوسوريو ولكن لابد من اعطائه الفرصة لنهاية الموسم في ظل الظروف الحالية، ولكن ما يؤخذ عليه حتى الآن هو طريقة اللعب".

وأردف: "فريق السكة الحديد يخوض مواجهات صعبة وهناك 3 نقاط فارق مع زد المتصدر، وحدثت بعض الظروف أمام الاعلاميين الذي خاض مواجهة قوية، ولازال لدينا 4 مباريات وسنواصل المنافسة للنهاية، لدينا مواجهة قوية أمام القناة، وهناك كالديرون هرب من الفريق، بشكل مفاجئ، وحجز تذكرة رحيله بـ72 الف جنيه، لم أرى شئ بعيني، والكرة المصرية فيها شغل كثير خارج الملعب".

وأتم: "في أحد مباريات السكة الحديد، أحد الأندية كان يرصد مكافآت للاعبي المنافس من أجل التعادل معنا، وهو ما حدث في لقاء الاعلاميين الأخير، وما علمته أن هناك لاعبين تحدثوا مع اللاعب وأبلغهم بوجود تحريض من نادي آخر والذي وعده بأنه سيأتي لهم في الموسم القادم بعقد جديد".