ضربة جديدة للاقتصاد.. انخفاض صادرات بريطانيا من الفاكهة إلى الاتحاد الأوروبي

انخفضت صادرات الفاكهة من بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك التفاح والكمثرى الإنجليزي الشهير، بأكثر من النصف منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفقًا لبيانات رسمية نقلتها الصحف والمجلات البريطانيا.

ويعود هذا التراجع إلى إدخال الحواجز التجارية بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الشهادات الصحية الإلزامية على الأطعمة الطازجة والمبردة والأعمال الورقية الجمركية، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

في المقابل، لم يتم حتى الآن إدخال حواجز مماثلة على الواردات إلى بريطانيا، مما تسبب في القلق مؤخرًا بشأن التهديد المستقبلي للواردات المستقبلية لبعض المطاعم البريطانية المفضلة، بما في ذلك الجبن الطازج وزيت الزيتون واللحوم المجففة من إسبانيا وإيطاليا.

وفي العام المنتهي في 31 مارس 2021، صدرت بريطانيا ما يعادل 248.5 مليون جنيه إسترليني من الفاكهة إلى الاتحاد الأوروبي، لكن أرقام المبيعات انخفضت إلى 119 مليون جنيه إسترليني في العام التالي، وظلت عند هذا المستوى منذ ذلك الحين، حيث أظهرت أحدث بيانات ضريبية أن مبيعات العام المنتهي في مارس 2023 بلغت 113.8 مليون جنيه إسترليني.