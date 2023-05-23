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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حسام مسميني شوكليت وهذه شروط الزواج من بناتي.. شيرين عبدالوهاب تكشف أسرارا لأول مرة

صدى البلد

حلت الفنانة شيرين عبد الوهاب ضيفة على احدي البرامج التلفزيونية وكشفت خلال اللقاء رأيها في بعض نجمات الطرب، ومواصفات زوج بناتها، كما تحدثت عن حسام حبيب وكواايس حياتها الشخصية واسباب الخلاف بينهم، وهذه ابرز التصريحات


1- إليسا بحب فيها إنها واضحة أوي، ومش بحب إنها ساعات لما تغني بحس إنها ماسكة على الناس شيكات، بس هي جميلة وقلبها حلو".

٢- نوال الزغبي هي الشياكة والثقة بالنفس، زمان كانوا بيقولوا صعب أي حد يسلم عليها، لكن أعتقد دلوقتي الموضوع ده مش موجود".


٣- خناقاتي أنا وحسام بتحصل كل يوم مسميني شوكليت.

٤- أنا غير مستعدة ودكتوري النفسي شبهني بمؤسسة كبيرة يديرها شخص واحد.

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طرح تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب المرتقب في جدة

٥- نجوى كرم التقل كله، والجمال والشياكة، بحبها وقلبها جميل، ومبتغيرش من حد ومركزة على نفسها أكتر.

٦- نانسي عجرم وعمرها ما اتكلمت عن حد وحش، والوحش اللي فيها إن هي مش بتسأل عليا خالص.


٧- كل حاجة في هيفاء حلوة، كريمة ومجتهدة جدًا، ومش بحب فيها عصبيتها

٨- شرطي للزواج من بناتي  تقعد جنبي، و يراعي ربنا فيها

٩-  مايمدش إيده عليها أبدًا ميهينهاش ميخوفهاش، يعاملها كأنها بنته.

10- لم أتغير وأتعامل بنفس طريقتي في الكلام وأسلوبي، متغيرتش ومش لابسة قناع النجومية للناس، واستحق لقب صوت مصر. 

يذكر ان  شركة روتانا للصوتيات والمرئيات طرحت، تذاكر حفل الفنانة شيرين عبد الوهاب، المرتقب يوم 28 مايو الجاري، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

 

شيرين عبد الوهاب وحلقة كاريول كاريوكي 


وتستعد شيرين عبد الوهاب للظهور في حلقة خاصة من برنامج كاربول كاريوكي مع هشام الهويش يوم الإثنين المقبل، وهي الحلقة الثانية من البرنامج الذي تم تصويره في دبي.

 

شيرين عبد الوهاب وإدارة أعمالها
ومن المعروف أن شيرين عبد الوهاب غيرت إدارة أعمالها بشكل متتابع ومتزايد مؤخرا بداية من انفصالها عن حسام حبيب الذي كان يتولى الأعمال الإدارية الخاصة بها كاملة.

ورغم عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب مرة أخرى، وظهوره معها في حفلاتها مؤخرا بالسعودية ودبي، إلا ان الإعلامي إيهاب صالح يتولى إدارة أعمالها ويتحدث رسميا باسمها مؤخرا بعد عدد من الأسماء الأخرى.

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