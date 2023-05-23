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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دولة عربية تخسر 1.5 مليار دولار بسبب النفط.. تفاصيل

صدى البلد

يستمر إنتاج النفط في إقليم كوردستان العراق بالتراجع مع ظهور مؤشرات قليلة على استئناف الصادرات إلى ميناء جيهان التركي إثر توقف استمر قرابة شهرين، وفق ما ذكره تقرير لوكالة رويترز.

وأوقفت تركيا صادرات إقليم كوردستان البالغة 450 ألف برميل يوميًا عبر خط الأنابيب العراقي - التركي في 25 مارس  بعد حكم من غرفة التجارة الدولية.

وأمرت المحكمة الجنائية الدولية تركيا بدفع تعويضات لبغداد بقيمة 1.5 مليار دولار عن الصادرات التي وصفتها بأنها "غير مصرح بها" من قبل حكومة إقليم كوردستان بين عامي 2014 و 2018.

وتشير التقديرات، بحسب رويترز، إلى أن التوقف لمدة 59 يومًا قد كلف حكومة إقليم كوردستان أكثر من 1.5 مليار دولار.

ووفقا لرويترز فإن التوقف أدى إلى جانب مساحة التخزين المحدودة في المنطقة، إلى توقف معظم إنتاج المنطقة البالغ 450 ألف برميل يوميًا في غضون أسابيع، مبينة أن الحقول التي استمرت في الإنتاج هي الآن غير متصلة أو تعمل بإنتاج منخفض.

وقال متحدث باسم المشغل Genel Energy إن حقل طق طق البالغ 4500 برميل يوميًا لم يعد ينتج ويقوم بالتخزين.

وبحسب مصدر مطلع على العمليات الميدانية ، فإن حقل خورمالا ينتج الآن حوالي 50 ألف برميل في اليوم.

ويمثل هذا انخفاضًا من 100000 برميل يوميًا قبل شهر و 135000 برميل يوميًا قبل توقف خط الأنابيب.

وبلغت الخسائر الناتجة عن خسارة حكومة إقليم كوردستان أكثر من 1.5 مليار دولار، بناءً على صادرات 375 ألف برميل يوميًا ، والخصم التاريخي لحكومة إقليم كوردستان مقابل خام برنت و 59 يومًا من الانقطاعات.

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