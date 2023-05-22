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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وداعا المشحوف.. الجفاف فى العراق يكتب نهاية صناعة عمرها آلاف السنين |فيديو

قوارب بالعراق مهدده
قوارب بالعراق مهدده بالأنقراض يسمي " المشحوف"

رصدت فضائية العربية تقريرا بالفيديو عن الجفاف في العراق وتسبببه في نهاية صناعة عمرها الأف السنين في  العراق، والخاصة بصناعة القارب الخشبي المعروف بـ" المشحوف"، الذي ظل أشهر وسائل النقل المائية في أهوار العراق وأنهارها لآلاف السنين.

وأضاف التقرير، أن هذا القارب اليوم أصبح مهددا بالزوال وهو ما يثير قلق صانعيه، منوها بأن صناعة " المشحوف" بدأت منذ أكثر من 5 الأف عام، حيث أشتهرت منذ الحضارة السومرية التي كانت تركز على صناعة الزوارق من الخشب.

وأكد التقرير، أن صناعة المشحوف التراثي أصبحت مهددة بالاندثار، بسبب جلب أعداد من القوارب الحديثة وجفاف أنهار وأهوار العراق جزاء التغير المناخي.

وأختتم التقرير، أن فناني وصانعي " المشحوف" يحاولون الحفاظ على هذا الإرث من خلال مراكز وورش تعليم للأطفال والشبان، لتناقل صناعة القوارب ومنع زوالها.

 

الجفاف يكتب نهاية العراق آلاف السنين المشحوف القارب أعداد القوارب الحديثة

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