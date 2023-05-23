بسعر رخيص .. طريقة عمل بلح الشام

بلح الشام من الحلويات اللذيذ و المختلفة التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص مما يدفع العديد إلي شرائها من المحلات و الأسواق.

قدم الشيف محمد حامد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل بلح الشام في البيت .

طريقة بلح الشام

مقادير بلح الشام

كوب دقيق

ثلاثة أرباع كوب ماء

ربع كوب زيت

3 بيضة

رشة ملح

رشة سكر

فانيليا

زيت + شربات



طريقة تحضير بلح الشام

* يخلط الماء والزيت على النار ثم يضاف رشة ملح ورشة سكر

* يضاف الدقيق عند الغليان ويقلب الخليط حتى تصبح العجينة لونها أصفر

* توضع فى العجان وتقلب ثم يضاف البيض تدريجيا وتضاف الفانيليا

* يقلب الخليط ويوضع فى كيس حلوانى ثم يقطع ويوضع فى زيت بارد على النار

* يترك حتى يحمر لونه وينضج ويوضع فى الشربات ويصفى ويقدم