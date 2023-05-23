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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بسعر رخيص .. طريقة عمل بلح الشام

بلح الشام
بلح الشام

بلح الشام من الحلويات اللذيذ و المختلفة التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص مما يدفع العديد إلي شرائها من المحلات و الأسواق.

قدم الشيف محمد حامد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل بلح الشام في البيت .

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طريقة بلح الشام 
مقادير بلح الشام

كوب دقيق
ثلاثة أرباع كوب ماء
ربع كوب زيت
3 بيضة
رشة ملح
رشة سكر
فانيليا 
زيت + شربات 


طريقة تحضير بلح الشام

* يخلط الماء والزيت على النار ثم يضاف رشة ملح ورشة سكر
* يضاف الدقيق عند الغليان ويقلب الخليط حتى تصبح العجينة لونها أصفر
* توضع فى العجان وتقلب ثم يضاف البيض تدريجيا وتضاف الفانيليا
* يقلب الخليط ويوضع فى كيس حلوانى ثم يقطع ويوضع فى زيت بارد على النار
* يترك حتى يحمر لونه وينضج ويوضع فى الشربات ويصفى ويقدم

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