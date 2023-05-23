بسعر رخيص .. طريقة عمل بلح الشام

بلح الشام من الحلويات اللذيذ و المختلفة التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص مما يدفع العديد إلي شرائها من المحلات و الأسواق.
قدم الشيف محمد حامد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل بلح الشام في البيت .
طريقة بلح الشام
مقادير بلح الشام
كوب دقيق
ثلاثة أرباع كوب ماء
ربع كوب زيت
3 بيضة
رشة ملح
رشة سكر
فانيليا
زيت + شربات
طريقة تحضير بلح الشام
* يخلط الماء والزيت على النار ثم يضاف رشة ملح ورشة سكر
* يضاف الدقيق عند الغليان ويقلب الخليط حتى تصبح العجينة لونها أصفر
* توضع فى العجان وتقلب ثم يضاف البيض تدريجيا وتضاف الفانيليا
* يقلب الخليط ويوضع فى كيس حلوانى ثم يقطع ويوضع فى زيت بارد على النار
* يترك حتى يحمر لونه وينضج ويوضع فى الشربات ويصفى ويقدم