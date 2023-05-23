سوريا تصدر أسعارا جديدة للبنزين وأسطوانات الغاز.. تفاصيل

أعلنت وزارة ‎التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية عن تحريك سعر البنزين اوكتان ٩٥ حيث تم تحديد السعر الجديد ب ( ٧٦٠٠) ليرة للتر.

وذكرت وزارة ‎ التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية في بيان لها إنه أيضا تم تحديد سعر أسطوانة ‎الغاز المنزلي المدعوم ١٥٠٠٠ ليرة.

صورة ضوئية من القرار

وتابع بيان الوزارة السورية تحديد سعر أسطوانة ‎ الغاز المنزلي بالسعر الحر من داخل البطاقة أم من خارجها ٥٠ ألف ليرة.

كما شددت وزارة التجارة الداخلية علي أصحاب محطات الوقود بضرورة الإعلان عن الأسعار الجديدة بشكل واضح، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية