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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لإعادة اللاجئين.. تصريحات عاجلة من وزير الخارجية التركي بشأن التعاون مع سوريا

تركيا وسوريا
تركيا وسوريا

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الأحد، إن أنقرة بدأت التعاون مع الرئيس السوري بشار الأسد لإعادة اللاجئين السوريين لمناطقهم.

وأضاف وزير الخارجية التركي في تصريحات له اليوم، أنه لا يمكن لـ تركيا معالجة وجود اللاجئين بالعنصرية.

وجاء ذلك عقب تصريحات زعيم المعارضة التركية والمرشح الرئاسي كمال كليتشدار أوغلو، قائلا: "لم نجد هذا الوطن في الشارع ولن نتركه لعقلية جلبت لنا أكثر من 10 ملايين لاجئ غير نظامي".

وعلى جانب آخر، قال وزراء خارجية الدول العربية الأربع (الأردن والعراق ومصر والسعودية) وسوريا في بيان، في العاصمة الاردنية عمان، إن سوريا ستبدأ الاستعدادات برعاية الأمم المتحدة لعودة اللاجئين الذين غادروا البلاد خلال الحرب الأهلية التي استمرت 12 عاما.

وستبدأ الحكومة السورية بالتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة تحديد الشروط المطلوبة لعودة اللاجئين، آخذة في الاعتبار مساهمات العالم العربي والأطراف الدولية، وتوضيح الإجراءات التي ستتخذ لتسهيل عودتهم. حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.

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