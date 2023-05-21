تونس تعيد سفيرها إلى سوريا والمقداد يتسلم أوراق الاعتماد

تسلم وزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد، اليوم الأحد، أوراق اعتماد السفير محمد بن البشير المهذبي، سفيرا مفوضًا فوق العادة لتونس لدى سوريا.



وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن المقداد تحدث مع المهذبي عن عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين، لافتا إلى أهمية البناء على اللقاء الذي جمع بين قائدي البلدين بشار الأسد، وقيس سعيد، في القمة العربية لتعزيز العلاقات.



وحذر المقداد من محاولات الغرب تفتيت الدول العربية وتمزيقها، وإنهاء الروابط فيما بينها، مؤكدا أهمية تعزيز العمل العربي المشترك، بما يخدم مصلحة الدول العربية، ويحقق تطلعات شعوبها.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية السورية إنها "تلقت باهتمام القرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية".



وأكدت الخارجية السورية، أن "سوريا العضو المؤسس لجامعة الدول العربية تجدد موقفها المستمر بضرورة تعزيز العمل والتعاون العربي المشترك، وتؤكد أن المرحلة المقبلة تتطلب نهجًا عربيًا فاعلًا وبناءً على الصعيدين الثنائي والجماعي، يستند على قاعدة الحوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة للأمة العربية".



وتم تعليق مشاركة سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة العربية والمنظمات التابعة لها، منذ نوفمبر عام 2011، على خلفية الأزمة السورية.