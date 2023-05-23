الكاتب ناصر عبد الرحمن ضيف برنامج «بالخط العريض».. الجمعة

يحل الكاتب الكبير ناصر عبد الرحمن، ضيفا على الإعلامية إيمان أبو طالب، ببرنامج “بالخط العريض”، الجمعة المقبل.

وخلال الحلقة، يكشف "عبد الرحمن" العديد من أسرار وكواليس أهم الأعمال التي قدمها خلال مشواره الفني، وعلى رأسها أفلام “هي فوضى” و"حين ميسرة" و"كف القمر".

وأكد عبد الرحمن أن مسلسل "جبل الحلال"، كان مشروع فيلم في الأساس، ولكن النجم محمود عبد العزيز أصر على تحويله إلى مسلسل، وكان يقرأ كل حلقة فور الانتهاء من كتابتها.

ويرد على تصريحات الناقد الفني طارق الشناوي الذي نصح ياسمين عبد العزيز بالانفصال فنيا عن أحمد العوضي.

كما تحدث عن الحب في حياته، قائلا: "حبيت كتير واديت مشاعر كتير.. أنا حبيت لدرجة العبط".

أيضا يكشف كواليس مشاركة الشيخ ياسين التهامي في مسلسل "ستهم".

ويذاع برنامج “بالخط العريض” على شاشة قناة “الحياة” في الجمعة من كل أسبوع في الثامنة مساء، تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب.