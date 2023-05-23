رانيا المشاط: تركيز شديد على تمويل التحول الأخضر من الاستثمارات وليس الديون

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن بنك التنمية الأفريقي، هو إحدى مؤسسات التمويل الدولية، والمؤسسات الدولية الخاصة بالقارة الأفريقية، مشيرة إلى أن كل مؤسسة دولية لها اجتماعات سنوية.

وقالت "المشاط"، أثناء لقائها في الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي اليوم، الثلاثاء، إن اختيار دولة لاستقبال الاجتماعات السنوية، يكون إضافة للدولة المضيفة.

وأضافت أن هناك تركيزا شديدا على أن تكون تمويلات التحول الأخضر من خلال استثمارات وليست ديونا.



وتابعت: "البنك الأفريقي يقوم بعمل مؤسسة للأمن الدوائي واللقاحات".