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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروعي مراكز القيادة التعبوى التكتيكى المشترك للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوى

الفريق أول محمد زكي
الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع

شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى التكتيكى  الذى تنفذه إحدى تشكيلات القوات الجوية بالتزامن مع تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوى التكتيكى لإحدى تشكيلات قوات الدفاع الجوى عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" والذى يستمر تنفيذهم لعدة أيام.

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروعي مراكز القيادة التعبوى التكتيكى المشترك للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوى

تضمنت المرحلة عرض ملخص الفكرة التعبوية للمشروعين والقرارات المتخذة من القادة خلال مراحل
إدارة العمليات.

وزير الدفاع

ونقل الفريق أول محمد زكى تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى
للقوات المسلحة وإعتزازه بالجهد الذى يبذله رجال القوات الجوية وقوات الدفاع الجوى لتنفيذ كافة المهام
التى توكل إليهم ، مؤكداً أن القوات المسلحة بما تمتلكه من منظومة تسليح متطورة فى كافة التخصصات وفرد مقاتل محترف قادر على حماية الوطن وصون مقدساته.

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروعي مراكز القيادة التعبوى التكتيكى المشترك للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوى

كما ناقش القائد العام للقوات المسلحة عدد من المشاركين فى المشروعين فى أسلوب إدارتهم للمواقف المتغيرة والطارئة التى يمكن التعرض لها خلال مراحل العمليات، مشيداً بالقرارات المتخذة من القادة والضباط وقدرتهم على العمل فى نسيج متكامل مما يسهم فى تعظيم الإستفادة من الطاقات والإمكانات المتاحة لتحقيق الأهداف المخططة.

رئيس الأركان يشهد إحدى مراحل المشروعين

رئيس الأركان

وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى مراحل المشروعين 
التى تضمنت عرض القرارات المنفذة من مختلف المستويات ، وإجراءات التحضير والتنظيم وتنسيق التعاون بين كافة العناصر المشاركة.

رئيس الأركان يشهد إحدى مراحل المشروعين

كما ناقش عدداً من القادة والضباط فى تنفيذهم لمهامهم وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرتهم على إتخاذ القرار السليم أثنـاء إدارة العمليات , مشيداً بالمستوى الراقى الذى ظهرت عليه كافة العناصر المنفذة مما يعكس الإستعداد القتالى العالى والتدريب المتميز والإحترافية فى تنفيذ المهام.

رئيس الأركان يشهد إحدى مراحل المشروعين

حضر تنفيذ المشروعين عدد من قادة القوات المسلحة.

وزير الدفاع الفريق أول محمد زكى قوات الدفاع الجوي القوات الجوية الفريق أسامة عسكر القوات المسلحة رئيس الأركان

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