محمد رمضان ونيللي كريم يستكملان تصوير "ع الزيرو" فى المنصورة

يواصل صناع فيلم “ع الزيرو” بطولة الفنان محمد رمضان والفنانة نيللى كريم تصوير المشاهد المتبقية بالمنصورة استعدادًا لعرضه فى موسم عيد الأضحى.

وحرصت الفنانة نيللى كريم على توثيق عدد من كواليس التصوير عبر خاصية ستورى على حسابها بتطبيق انستجرام.

تفاصيل فيلم ع الزيرو

وبدأ محمد رمضان تصوير فيلمه الجديد ع الزيرو قبل موسم رمضان الماضي إلا أنه أوقف تصويره بسبب انشغاله بتصوير مسلسل جعفر العمدة وفيلم هارلي الذي عرض في موسم عيد الفطر.

جولة محمد رمضان



وكان محمد رمضان قد أحيا خلال جولته بأمريكا أربع حفلات دفعة واحدة في ولايات مختلفة بدأها بحفل بولاية ديترويت يوم 29 من شهر أبريل الماضي، ثم ولاية كاليفورنيا يوم 5 من شهر مايو وبعدها حفل بولاية تكساس يوم 6 من نفس الشهر، والحفل الاخير بولاية نيو جيرسي.

أحدث أفلام محمد رمضان



ويعرض للفنان محمد رمضان حاليًا فيلم هارلي والذى حقق إيرادات عالية منذ بداية عرضه فى موسم عيد الفطر الماضي.

فيلم هارلى



وحقق فيلم هارلي بطولة محمد رمضان مبلغ 30 مليون و505 الف و962 جنيه، ليحتل المركز الأول وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والرومانسية، حول شاب يعمل مهندس ميكانيكا يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته فى مصر، ويقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة، ويتعرض للعديد من المواقف وبينه وبين مى عمر.