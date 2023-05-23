وزير التعليم العالي: 116 مليار جنيه استثمارات خلال الـ 3 سنوات الأخيرة

كشف الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن وجود استثمارات مباشرة خلال الـ 3 سنوات الماضية، بلغت 116 مليار جنيه، تمثلت فى أكثر من 900 مشروع، أغلبها الإنفاق فيها يتم على الجامعات الحكومية، موضحا أنه تم استكمال 6 جامعات تكنولوجية، كما أنه جارٍ إنشاء كليات للذكاء الاصطناعي وجامعة يابانية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة الموازنة بمجلس النواب لمناقشة موازنة التعليم العالي، حيث أوضح عاشور أن ما حدث في الجامعات الجديدة بكل أنواعها إنجازات عظيمة للدولة المصرية.

وقال وزير التعليم العالي إن ما تنفقه الدولة على البحث العلمي أصبح جليا والجميع يلمسه ويراه على أرض الواقع، موضحا أنه سوف يقدم للنواب استعراضا لما تم تنفيذه بقطاعي التعليم والبحث العلمي.

وناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخرى الفقي، خلال اجتماعها مساء أمس، الاثنين، مشروع الموازنة العامة للدولة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التربية والتعليم عن العام المالي 2023/2024.

وسأل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، عن المبلغ المخصـص للتابلت في المدارس الثانوية وتوزيعه على الطلبة، حيث إنه وفقا لمشروع الموازنة مخصص مبلغ 4 مليار جنيه للتابلت، قائلا: أين هذا المبلغ وهناك مدارس لم يوزع فيها التابلت على الطلاب، فمدرسة الشهيد الحسيني أبو ضيف في مركز طما بمحافظة سوهاج لم يتم توزيع التابلت على 240 طالبا من أصل 370 طالبا في الثانوية، والطلبة انتهوا من أداء الامتحان"، مطالبا بإفادة اللجنة بعدد الطلاب الذين تم توزيع التابلت عليهم.

واتفق معه النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة، والذي أكد أن هناك مدارس لم يتم توزيع التابلت فيها على الكثير من الطلاب وهناك شكاوى من ذلك، داعيا إلى تقديم بيان للجنة وإفادتها بعدد الطلاب الذين حصلوا على التابلت.

وعقب ممثل وزارة التربية والتعليم أن الموازنة مخصص فيها 4 مليارات جنيه للتابلت، وأنه تم توزيعه على 750 ألف طالب، وأنه لو كانت لدى النواب شكاوى عن عدم حصول طلاب على التابلت تخطر الوزارة بذلك.

كما طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بإفادتها ببيان عن نسب الصرف لحافز تطوير المعلمين .