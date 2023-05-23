وقع من على السلم وكسر ذراعه.. حقيقة سقوط الرئيس العراقي من الطائرة

فندت السيدة الأولى في العراق، شاناز إبراهيم أحمد، اليوم الثلاثاء، الأنباء التي تحدثت عن سقوط الرئيس عبد اللطيف رشيد من درج الطائرة في مطار بغداد الدولي يوم أمس، الاثنين، عبر نشرها مجموعة صور للأخير.



الرئيس العراقي





وقالت شاناز، في بيان لها: "استقبلنا اليوم الأمير صوفي دوق إدنبرة والوفد المرافق له والسفير البريطاني لدى العراق مارك بريسون ريتشاردسون في القصر ببغداد".

وأضافت: "من خلال دوق إدنبرة، نرسل تحياتنا إلى الملك تشارلز الثالث ونتمنى للشعب البريطاني المزيد من التقدم والازدهار".

وتابعت: "ناقشنا في اللقاء أوضاع الأطفال في العراق ووجود الأطفال بين أسر اللاجئين والوضع الصعب الذي يواجهونه، الذين ليس لديهم عائلة وأقارب ومأوى، خاصة الإيزيديين".

وتم تداول أنباء أمس، الاثنين، أفادت بتعرض الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، إلى كسر في ذراعه ورضوض، جراء سقوطه من سلم الطائرة أثناء عودته من السليمانية إلى بغداد.

وبحسب مواقع ووكالات كردية، فإن الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، عاد إلى السليمانية قبل أيام لحضور مؤتمر حول اللغة العربية ثم حضر حفل توزيع جوائز إبراهيم أحمد، لكن بعد عودته إلى بغداد تعرض لحادث أثناء نزوله من الطائرة.

وأصيب بجروح في فمه وأسنانه وكسر في ذراعه.