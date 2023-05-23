وزير الأوقاف: لو أنفق العالم عُشر مخصصات الحروب والسلاح لتغير وجهه.. فيديو

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، نحن الآن أمام تحديات حقيقية، ولا تنمية، ولا معالجة لأى قضية إلا بأمن واستقرار الدول، مضيفا أن بعض الدول العربية تسببت فى وجود لاجئين بسبب الأزمات وإذا أردنا العلاج الحقيقى يجب الحفاظ على أمن الدول واستقرارها قائلا: لو أنفق العالم عُشر ما ينفقه على الحروب والسلاح لتغير وجه العالم".

وتابع "ومن هنا يأتي أهمية الوعي والحفاظ على أمن الدول ووقف نزيف الفرقة وجمع الشمل سواء على مستوى الدول لافتا إلى أن مسمى وزارة التضامن تعنى الضمان بأن يضمن المجتمع جميعا أمن بعضه.

وأضاف وزير الأوقاف خلال افتتاح الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي فعاليات الاجتماع الإقليمي الأول «بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية» الذي يقام تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في الفترة من 23 إلى 24 مايو 2023 بمدينة السلام شرم الشيخ، تحت شعار «دعم الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية» وتنظمه مصر ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي بالتنسيق مع قطاع الشؤون الاجتماعية "إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية – الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب" بجامعة الدول العربية.

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور نظير عياد رئيس مجمع البحوث الإسلامية ممثلاً عن الأزهر الشريف، والأنبا بيشوي شارل ممثلاً عن الكنيسة الأرثوذكسية، بالإضافة إلى مشاركة الوفود الرسمية من 14 دولة عربية شقيقة، بالإضافة إلى قيادات بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية ومؤسسات التمويل والمنظمات الحكومية وغير الحكومية في الدول العربية، كما شارك ممثلين عن وكلات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وممثلين عن الوزارات والجهات الشريكة في تنفيذ منظومة الحماية الاجتماعية بمصر، وذلك لمناقشة قضية بالغة الأهمية تتعلق بسبل حشد الجهود الإقليمية لتمويل سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي على المستوي العربي، خاصة في ظل بيئة إقليمية وعالمية تموج بالتحديات والأزمات.