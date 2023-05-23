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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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ديني

ورشة عمل بجامعة الأزهر للحصول على منح دراسية بالتعاون مع هيئة فولبرايت

صدى البلد

نظم مكتب التميز الدولي بجامعة الأزهر ورشة عملٍ حول كيفية الحصول على المنح الدراسية  بالتعاون مع هيئة فولبرايت لدعم الباحثين في كيفية الحصول على منح دراسية في التخصصات العربية والشرعية. 


صرح بذلك الدكتور ياسر حلمي مدير مكتب التميز الدولي بجامعة الأزهر، مشيرا إلى أن ورشة العمل التدريبية كانت نتاج اللقاء الذي جميع بين فضيلة الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة ماجي نصيف المدير التنفيذي لهيئة فولبرايت مصر  لبحث آفاق التعاون من أجل النهوض والارتقاء بالبحث العلمي؛ كونه القاطرة الحقيقية للتنمية الشاملة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق رؤية مصر 2030م في الجمهورية الجديدة.


وأوضح مدير مكتب التميز الدولي بجامعة الأزهر أن ورشة العمل التدريبية  تمت بحضور الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وقد حاضر فيها كل من الدكتور آسر هاني وهيب مساعد مدير البرامج بهيئة فولبرايت، ورانيا راشد مديرة البرامج، و نهى صلاح مسئولة البرامج. 


وخلال ورشة العمل التدريبية تم توضيح آلية التواصل والتعاون بين أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بمختلف كليات جامعة الأزهر .


وتم استعراض الفرص المتاحة امام الباحثين في مختلف المجالات العلمية والبحثية، إضافة إلى ذلك تم التعريف بمواعيد التقديم  للمنح المختلفه بهدف تعريف   أعضاء الهيئة المعاونة (معيد- مدرس مساعد) وأعضاء هيئة التدريس بجميع الكليات الشرعية والعربية على كيفية الحصول على منح مؤسسة فولبرايت الدولية للدراسة وإجراء الأبحاث بالولايات المتحدة الأمريكية تحت عنوان: «فرص الحصول على منح فولبرايت المتعددة وكيفية التقدم لها». 

التميز الدولي بجامعة الأزهر مكتب التميز الدولي بجامعة الأزهر جامعة الأزهر

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