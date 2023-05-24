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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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فضائل شهر ذي القعدة.. إشارة ربانية ومنح إلهية|فيديوجراف

فضائل شهر ذي القعدة
فضائل شهر ذي القعدة

لعل معرفة ما هي فضائل شهر ذي القعدة؟، تعد من أهم الأمور التي تجعلنا نعيد حساباتنا ونضع اغتنام هذا الشهر من أولى أولوياتنا، حتى لا تنفرط أيام هذا الشهر الفضيل من بين أيدينا، ويرحل عنا سريعًا تاركنا صفر اليدين والقلب .

 

ما هي فضائل شهر ذي القعدة؟.. إشارة من الله و3 فرص للنجاة

 

الأشهر الحرم

 

 حيث إنه أحد الأشهر الحرم الأربعة، وهي: «ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم ، ورجب»، من هنا تأتي أهمية معرفة  ما هي فضائل شهر ذي القعدة  ؟،  لاغتنامها دون تهاون، قد ورد ذكر الأشهر الحرم في قول الله تعالى: «إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ۚ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ» (التوبة: 36)

ولمتابعة المزيد حول فضائل شهر ذي القعدة .. تابع الفيديو جراف التالي:

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