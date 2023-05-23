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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

32 سفينة على رصيف ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن .. بينما غادر 12 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة .

وقد أشار البيان الى انه قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23719 طنا تشمل : 2148 طنا ملح معبأ و 807 طن رمل و 8930 طن كلينكر و 10838 طن يوريا و 996 طن بضائع متنوعة .

كما أوضح البيان ان حركة الوارد من البضائع العامة 55964 طن تشمل : 2585 طن ابلاكاش و 1577 طن كسب فول صويا و 8707 طن خردة و 13687 طن حديد و 11150 طن ذرة و 17727 طن قمح و 531 طن بضائع متنوعة ، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 384 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 6 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2240 حاوية مكافئة

ووأكد البيان على ان  رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 153638 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 139299 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3868 طن قمح متجهين إلى صوامع أسيوط و شبرا و طنطا ، و عدد 1 قطار بعد أن تم شحن عدد 50 حاوية 20 قدم متجه الى الإسكندرية ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5643 شاحنة.

ميناء دمياط يستقبل 9 سفن حاويات وبضائع عامة

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