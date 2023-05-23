الدفاع الروسية تعلن القضاء على فصائل أوكرانية في مقاطعة بيلجورود الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية ،اليوم الثلاثاء، أن قواتها تمكنت من القضاء على الفصائل القومية الأوكرانية التي توغلت في منطقة بيلجورود منذ أمس الاثنين، وأكدت الوزارة مقتل أكثر من 70 مسلحا.

وأعلن حاكم منطقة بيلجورود الروسية، في وقت سابق من اليوم، إسقاط طائرات مسيرة فوق المنطقة بأسلحة مضادة للطائرات.

وتشهد المنطقة المحاذية لأوكرانيا قتالاً منذ الاثنين، بعد دخول ما وصفها مسؤولون روس بأنها "مجموعة تخريبية" أوكرانية عبر الحدود.

كما أعلن حاكم منطقة بيلجورود الروسية، عن استمرار عملية مكافحة الإرهاب في المنطقة ، حيث تواصل وزارة الدفاع ووكالات إنفاذ القانون تطهير الأراضي الواقعة على الحدود مع أوكرانيا.



قال الحاكم ، فياتشيسلاف جلادكوف ، على تطبيق تليجرام: "فيما يتعلق بالوضع في منطقة جريفورون: تواصل وزارة الدفاع جنباً إلى جنب مع وكالات إنفاذ القانون تطهيرها"، بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية.

وأضاف "أناشد الآن سكان منطقة غريفورون ، الذين ... تركوا منازلهم مؤقتًا ، ليس من الممكن العودة الأن".

وقال جلادكوف إن امرأة لقيت حتفها خلال عملية الإجلاء أمس يوم الاثنين وأفادت أنباء أن شخصين أصيبا لكن قوات الأمن الروسية لم تتمكن من الوصول إليهما.