عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المركزي يتلقى إشادات واسعة بالتنظيم الاستثنائي لاجتماعات بنك التنمية الأفريقي

صدى البلد

تلقى البنك المركزي المصري إشادات واسعة بالتنظيم المبهر والاستثنائي للاجتماعات السنوية الحالية، لمجموعة بنك التنمية الأفريقي التي شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية انطلاق فعالياتها، صباح اليوم الثلاثاء، بمدينة شرم الشيخ.

فقد أكد فينسنت نيمهيل الأمين العام لمجموعة بنك التنمية الأفريقي، في كلمة له خلال افتتاح الاجتماعات السنويةعن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلها محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله في قيادة إعداد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية،

كما قدم رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية إيكونومي أديسينا، الشكر والتحية على ما وصفه بالعمل المثير للإعجاب الذي قدمه البنك المركزي المصري لتنظيم فعاليات الاجتماعات السنوية الحالية للبنك الأفريقي وتسهيل كافة الإجراءات المطلوبة لاستقبال ضيوف مصر.

وتقدم غزالي عثماني رئيس جزر القمر ورئيس الاتحاد الأفريقي بجزيل الشكر لجمهورية مصر العربية والمنظمين لفعاليات المؤتمر على حفاوة الاستقبال والتسهيلات الكبيرة، التي حظي بها مع الوفد المرافق منذ القدوم للمشاركة في الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية.

وتمثل الاجتماعات الحالية فرصة جيدة للدول المشاركة لتبادل الخبرات واقتراح حلول تمويلية مبتكرة، تعزز جهود التنمية الإفريقية خاصة فيما بعد أزمة كورونا، والتداعيات التي تفرضها الأزمة الروسية - الأوكرانية، في ضوء المشاركة الفعالة لمؤسسات التمويل متعددة الأطراف الدولية والاقليمية.

وتُعد هذه هي المرة الثالثة التي تستضيف فيها جمهورية مصر العربية الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي، والتي كان آخرها عام 1999، كما تعتبر مصر ثالث أكبر مساهمي البنك وواحدة من أكبر الدول المستفيدة من عملياته التنموية في القارة الإفريقية.

الاجتماعات البنك الافريقى البنك المركزي المصر البنك المركزي المصري التنمية الافريقي الرئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الضرائب توضح حقيقة تحصيل 14 ألف جنيه من مكافأة لاعب منتخب المصارعة أحمد بغدودة

رسميا.. الزمالك يخطر وزارة الشباب والرياضة بعزل مرتضى منصور

تصل إلى 7%.. زيادة جديدة في الأجور والمعاشات بداية يوليو المقبل

بفرمان كولر.. شوبير يعلن انتهاء موسم ثنائي الأهلي

320 جنيها خلال ساعات|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

شرط لإتمام الصفقة.. الأهلي يحسم قراره بشأن ضم إمام عاشور

تنخفض 130 جنيهًا هنا.. مفاجأة فى أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء

في الأسانسير وشقتها.. قصة طالبة الإسكندرية مع حارس العقار|التفاصيل الكاملة

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يلتقي سكرتير عام منظمة الكوميسا

السيسي يلتقي رئيس وزراء جمهورية بوروندي بشرم الشيخ

الرئيس السيسي يبحث مع مديرة وكالة "نيباد" تحقيق الاندماج القاري

أسعار الذهب تشهد تذبذب وعيار 21 يخسر 400 جنيه .. فيديو

دعاء عدم تكرار الذنب.. داوم عليه يغفر ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر

رئيس وزراء الصومال: دعم مصر المتواصل لشعبنا أسهم فى تخفيف المعاناة وصمودنا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر ارتداء الأميرة رجوة اللون الأبيض في الحنة.. مصممة الفستان تكشف مفاجأة

تتخطى ربع مليون جنيه.. سعر إطلالة درة يثير الجدل

طريقة عمل مخبوزات الكايزر الدايت بدون دقيق

لطلاب المدارس.. تناول هذا الطعام يساعد على التركيز فى الامتحانات

فيديو

في المصعد.. تفاصيل مؤلمة بحادث طالبة الإسكندرية وحارس العقار

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار يتراجع | تفاصيل

شيرين عن إليسا: لما بتغني بحس إنها ماسكة على الناس شيكات

رغم خلافهما.. حلا شيحة تستعين بأغنية تامر حسنى فى توجيه رسالة لوالدتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ