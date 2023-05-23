تجارية الجيزة تطالب بمشاركة اتحاد الصناعات في بحث مشكلات القطاع بالحوار الوطني

طالب عادل ناصر، نائب رئيس الاتحاد العام، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، لجان الصناعة بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، بمشاركة اتحاد الصناعات والغرف التجارية في مناقشات وبحث المشكلات التي تعترض تنمية قطاع الصناعة وتطويره وأثرها على جذب الاستثمار الداخلي والخارجي وذلك لزيادة الصادرات المصرية لنحو 100 مليار دولار بحلول عام 2030.

وذكر “ناصر”، أن مشاركة القطاع الصناعى تبلغ 16% من الدخل القومى، ونأمل زيادة تلك النسبة فى المستقبل ضمن استراتيجية متكاملة تدعم الاستثمار والصناعة وتتيح لرجال الأعمال من القطاع الصناعى، فرصا استثمارية فى مجال الصناعة مع العمل على بث رسائل طمأنة للمستثمرين المصريين والأجانب.

وأشاد رئيس تجارية الجيزة، بالمناقشات التى بدأت اليوم بالجلسة النقاشية الأولى للجنة الصناعة بالمحور الاقتصادى، مطالبا بالعمل على ضم العديد من شركاء القطاع الصناعى والقطاع التجارى من الاتحاد العام للصناعات والغرف التجارية الى تلك المناقشات؛ وذلك لطرح المشاكل والمصاعب الفعلية التى تواجههم على أرض الواقع الفعلى سواء المتعلقة بإنشاء المصانع أو الفرص التسويقية للمنجات محليا وخارجيا.

وأكد أن تلك الاجتماعات تساهم فى إبراز مشاكل الصناعة والتجارة للعمل على حلها، وتوفير البيئة المناسبة للاستثمار والمستثمرين، والعمل على جذب رؤوس الأموال فى المجال الصناعى، مشيرا إلى حرص القيادة السياسية والحكومة على إيجاد حلول للتحديات اللازمة؛ لدعم الصناعة الوطنية وازالة جميع المعوقات التي تعترض قطاع الصناعة.