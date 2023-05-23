السيسي يبحث التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في شرم الشيخ مع موسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد التباحث بخصوص أبرز الملفات المطروحة على أجندة الاتحاد الأفريقي، خاصةً ما يتعلق بالتكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، والسلم والأمن، والإصلاح المؤسسي للاتحاد، حيث تم التوافق على استمرار التعاون والتنسيق الوثيق بين الجانبين في ضوء كون مصر إحدى الركائز الأساسية الهامة لدفع العمل الأفريقي المشترك، وسعياً نحو تعظيم الاستفادة من الدور المصري السياسي والتنموي، بما يخدم مصالح القارة الأفريقية على نحو فعال.