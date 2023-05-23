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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

علي هامش العمل العربي بالقاهرة ..

وزير القوى العاملة يبحث مع نظيره العراقي ملف المعاشات التقاعدية

صدى البلد

بحث وزير القوى العاملة؛ حسن شحاتة ،اليوم الثلاثاء ،مع نظيره العراقي احمد الأسدي سبل تعزيز التعاون في قضايا العمل .

جاء ذلك خلال لقاء حسن شحاتة مع الوزير العراقي،على هامش فعاليات مؤتمر العمل العربي المنعقد بالقاهرة  حاليا ،تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ؛،بحضور وزراء عمل ،وممثلين عن أصحاب الأعمال والعمال ف ٢١ دولة عربية.

وناقش الوزيران  سبل تسهيل إجراءات حصول المصريين  أصحاب المعاشات التعاقدية وورثتهم ،ممن سبق لهم العمل بالعراق ،على مستحقاتهم المتأخرة 

و قدم وزير العمل العراقي الشكر والتقدير لمصر قيادة وحكومة وشعبا باحتضانها أعمال الدورة الـ 49 ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لفعالياتها ، مثمناً التعاون المشترك مع وزارة القوى العاملة المصرية في مختلف المجالات .

كما وجه الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة على حفاوة الاستقبال وعلى حرصه تعزيز العلاقات التي تجمع بين البلدين، وكذلك الحفاظ على مستحقات العمالة من المصريين المتقاعدين منذ توليه الحقيبة الوزارية، منوها الي ان الحكومة العراقية حريصة على الوفاء بمستحقات العمالة المصرية وأنها قامت من خلال لجنة هيئة التقاعد والضمان الاجتماعي بالعراق، استخراج بطاقات دفع لمستفيدي الرواتب التقاعدية والضمان الاجتماعي من المصريين الذين كانوا يعملون في دولة العراق، فضلا عن مناقشة المشاكل التي تواجه هؤلاء المستفيدين بالنسبة للقطاع الحكومي وتسعى لتطبيق ذلك على العاملين بالقطاع الخاص. 

ومن المقرر أن ينعقد اجتماع مماثل مع الوفد العراقي غدا الأربعاء للوقوف على آخر المستجدات بشأن مستحقات "المعاشات التقاعدية"

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