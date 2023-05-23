حسين الجسمي وكاظم الساهر في حفلات الصيف بدبي

يستعد حسين الجسمي وكاظم الساهر لإحياء حفل غنائى ضخم ضمن فعاليات حفلات الصيف في دبي.

وبدأ القائمون على الحفل فى الترويج له من خلال صفحات التواصل الاجتماعي وموقع الصور إنستجرام بطرح البوستر الدعائى له استعداد لطرح تذاكر الحفل.

حسين الجسمي يطرح أحدث أغانيه

و طرح المطرب الإماراتي حسين الجسمي أغنيته الجديدة عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الأغنية تحمل اسم يا خبر، من كلمات صابر كمال وألحان وليد سعد وتوزيع أمين نبيل، وهندسة الصوت للمهندس هاني محروس.

آخر حفلات كاظم الساهر

وكانت آخر حفلات كاظم الساهر الغنائية بجدة يوم 27 من شهر إبريل الماضي والتى حضرها عدد كبير من جمهوره السعودي والعربي.

وقدم كاظم الساهر خلال هذا الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة التى تفاعل معها الجمهور.

أحدث أخبار كاظم الساهر

وأوضح كاظم الساهر، خلال لقائه مع برنامج ET بالعربي، أنه انتهى من تسجيل ما يقترب من 16 أغنية جديدة، ولكنه سيطرح فقط 8 أو 9 قصائد، قائلًا: “أنا سجلت وخلصت حوالي 16 عملا ووقعت العقد مع الشركة المنتجة للألبوم، ولسه هختار منهم القصائد التي ستتواجد بالألبوم”.

كما أكد كاظم الساهر أنه لن يشارك في فيلم “جلجامش” بدور تمثيلي، ولكنه سيشارك بالأغاني المتواجدة بالفيلم، معلقًا: “أنا أمثل جلجامش؟ صعبة بصراحة”.