سلوى محمد علي تنضم للجنة تحكيم الأفلام القصيرة بمهرجان السينما العربية

على قدم وساق تنهي إدارة مهرجان السينما العربية بشرم الشيخ، كافة تشكيلات لجان التحكيم، تمهيدا لإقامة الدورة الأولى منتصف يوليو المقبل، والتي تقام تحت رعاية وزارة الثقافة ومحافظة جنوب سيناء.

وأعلنت إدارة المهرجان، انضمام الفنانة سلوى محمد علي، إلى لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة، وأبدت الفنانة القديرة سعادتها بالمشاركة كعضو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة في الدورة الأولى لمهرجان السينما العربية.

معلومات عن سلوى محمد على

سلوى محمد علي ممثلة مصرية قديرة قدمت العديد من الأدوار المميزة، وتخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية، وعملت لسنوات كممثلة على خشبة المسرح، كما شاركت بعدد كبير من الأدوار المتميزة بالمسلسلات التلفزيونية واﻷفلام، أبرزها (اﻷبواب المغلقة، جاءنا البيان التالي، أسرار عائلية، فتاة المصنع)، وشاركت في مسلسلات عدة مسلسلات منها (بنت اسمها ذات، سيرة حب، الحارة) وغيرها.

مسابقة أفلام التحريك

واختارت إدارة المهرجان، السعودي رائد أعمال الرسوم المتحركة عباس ابن العباس، لينضم إلى لجنة تحكيم مسابقة أفلام التحريك، لما له من خبرة كبيرة في هذا المجال، إذ قدم أول فيلم رسوم متحركة روائي طويل، وهو فيلم "الفارس والأميرة" الذي قام بتأليفه وإخراجه السيناريست الكبير بشير الديك.