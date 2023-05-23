مستثمر بالحوار الوطني: الصناعة المصرية في آخر عام حدث بها طفرة كبيرة

أكد المهندس أدهم أبو النصر رئيس أحدي الشركات، مستثمر مصري، أنه يشكر الجميع بـ مشاركته، في الفرصة العظيمة و الوطنية، وهو المشاركة بالحوار الوطني.



وأضاف خلال كلمته بالحوار الوطني، أن تجربته جاءت من السعودية لـ مصر، وأن آخر مصنع له تم فى 2021، كان فى مصر، وأن بداية الاستثمار الخاصة به كان من السعودية.



ولفت إلى أنه فى أثناء انشاء المصنع بمصر، واجه مشكلات كثيرة، ولكن بعد تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير الصناعة ساهم فى حل المشكلات الخاصة بهم.



وأشار إلى أن النشاط الخاص بـ مصنعهم ليس موجود فى مصر، موضحًا مصنعنا :" مولدات كهربائية" وأن من يعمل معهم جميعهم مصريين.



وكشف أن مصر من الأسواق المهمة، التى تكون مستهدفة من الشركات العالمية، وأكد أن الصناعة المصرية فى آخر عام حدث بها طفرة كبيرة وغير مسبوقة.



وأوضح أن تدخلات الرئيس كانت هامة فى جذب الاستثمار، و حل الكثير من المشكلات الصناعية.



