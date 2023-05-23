الحوار الوطني.. طلب عاجل من حزب المؤتمر بشأن الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر

أكد هشام كمال ممثل حزب المؤتمر، أن الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر تشكل 80 % من حجم الصناعة ككل وهناك 20 % صناعات كبيرة .

وقال “كمال”، في كلمته بجلسة مناقشة أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري ضمن جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، "يجب التركيز بشكل كبير على الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر لأنها ذات قيمة كبيرة في مجال الصناعة ".

وأضاف ممثل حزب المؤتمر، "الهند وألمانيا وماليزيا يركزون على الصناعات الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير ".

وتابع "أطالب بأن تكون هناك وزارة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لم يسد خانة مساندة هذه الصناعات".

وأكد "يجب تقديم تسهيلات وتيسيرات للمستثمر المحلي، ونحتاج إلى توصيات يتم تنفيذها لمصلحة المستثمر المحلي".