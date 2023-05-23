حقيقة رغبة كريستيانو رونالدو في الرحيل عن السعودية

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي، يرغب في الرحيل عن فريقه، في فترة الانتقالات الصيفية.

وانتقل رونالدو إلى النصر مطلع العام الجاري، في صفقة انتقال حر، قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي، بإجمالي راتب يبلغ 215 مليون دولار.

صحيفة “موندو ديبرتيفو” الكتالونية، أن رونالدو لم يستطع حتى الآن التكيف في الشرق الأوسط، وأنه حريص على الرحيل عن النصر في الصيف، لعدم إعجابه بـ “البنية التحتية” في السعودية، والتي تزعم الصحيفة أن اللاعب يراها بعيدة عن المجتمع الحديث، مُشيرة إلى أن اللاعب سيتشكف إمكانية العودة إلى أوروبا، ولكن ما الحقيقة وراء ذلك؟

حقيقة رغبة كريستيانو رونالدو في الرحيل عن النصر

رونالدو الذي يبلغ من العمر 38 عامًا لا يرغب نهائيً في مغادرة النادي الذي يرتبط بعقد معه حتى صيف عام 2025.

رونالدو يقدم مستوى مميز مع النصر، حيث سجل 13 هدفًا في أول 17 مباراة مع الفريق، وما زالوا ينافسوا اتحاد جدة على تحقيق لقب الدوري السعودي، رغم تعثر الفريق وخروجه من كأس خادم الحرمين وكأس السوبر السعودي.

ويرغب المهاجم البرتغالي في تحقيق المجد مع النصر، وهو عازم على ذلك، ولا يفكر في المغادرة قبل أن يترك بصمة مع “العالمي”.

ويلعب رونالدو رفقة النصر، اليوم الثلاثاء أمام الباطن، في الجولة الثامنة والعشرين لبطولة الدوري السعودي “دوري روشن”.