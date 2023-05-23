جامعة حلوان: تعاون مع مدينة الدواء لتدريب وتأهيل طلاب الصيدلة

تبحث جامعة حلوان فرص التعاون في مجالات البحث العلمي، و التدريب وتبادل الخبرات، وتطوير البرامج الأكاديمية المشتركة بينها و بين مدينة الدواء "جيبتو فارما" ، في إطار السعى لمزيد من التعاون وتعزيز قطاع الرعاية الصحية.

وصرح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوانان الجامعة تعمل على البحث فى سبل التعاون بين الطرفينلاعداد فرصة هامة لطلاب كلية الصيدلة وتدريبيهم و تأهيلهم و بحث فرص توفير العمل لهم لتأمين مستقبلهم المهني، حيث ان مدينة الدواء تعد من أبرز المراكز الصناعية والبحثية في مجال الصيدلة، وتضم مجموعة من أفضل الشركات والمؤسسات في هذا القطاع، لذا نسعى للشراكة من أجل التعلم والتواصل المباشر مع هذه الكيانات الصناعية المرموقة.

و تابع قنديل ان التعاون سيتيح الوصول إلى مجموعة واسعة من الفرص التعليمية والتدريبية للطلاب، ويمكنهم الاستفادة من الخبرات والمعرفة المتاحة في المدينة، سواء من خلال الزيارات الميدانية أو البرامج التدريبية أو حتى الانخراط في مشاريع بحثية مشتركة، وهذا سيساهم بشكل كبير في تنمية مهاراتهم وتوسيع آفاقهم المهنية.

و يأتي هذا التعاون من حرص جامعة حلوان على رفع الكفاءات و اعداد العلماء المبدعين، الذين يجب أن يتم تبنيهم ودعمهم .