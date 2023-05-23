عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان: تعاون مع مدينة الدواء لتدريب وتأهيل طلاب الصيدلة

رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان

تبحث جامعة حلوان فرص التعاون في مجالات البحث العلمي، و التدريب وتبادل الخبرات، وتطوير البرامج الأكاديمية المشتركة بينها و بين مدينة الدواء "جيبتو فارما" ، في إطار  السعى لمزيد من التعاون وتعزيز قطاع الرعاية الصحية.

وصرح  الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوانان الجامعة تعمل على البحث فى سبل التعاون بين الطرفينلاعداد فرصة هامة لطلاب كلية الصيدلة وتدريبيهم و تأهيلهم و بحث فرص توفير العمل لهم لتأمين مستقبلهم المهني، حيث ان مدينة الدواء تعد من أبرز المراكز الصناعية والبحثية في مجال الصيدلة، وتضم مجموعة من أفضل الشركات والمؤسسات في هذا القطاع،  لذا نسعى للشراكة من أجل التعلم والتواصل المباشر مع هذه الكيانات الصناعية المرموقة.

و تابع قنديل ان التعاون سيتيح  الوصول إلى مجموعة واسعة من الفرص التعليمية والتدريبية للطلاب، ويمكنهم الاستفادة من الخبرات والمعرفة المتاحة في المدينة، سواء من خلال الزيارات الميدانية أو البرامج التدريبية أو حتى الانخراط في مشاريع بحثية مشتركة، وهذا سيساهم بشكل كبير في تنمية مهاراتهم وتوسيع آفاقهم المهنية.

و يأتي هذا التعاون من حرص جامعة حلوان على رفع  الكفاءات و اعداد العلماء المبدعين، الذين يجب أن يتم تبنيهم ودعمهم . 

البرامج التدريبية البحث العلمي الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 280 جنيها اليوم.. الذهب ينهار مجددا وهذا سعر عيار 21 الآن

إحالة سائق خطف فتاة وجردها من ملابسها وتعدى عليها في الساحل للجنايات

تصل إلى 7%.. زيادة جديدة في أجور العاملين بالدولة بداية يوليو المقبل

قرار عاجل من الأهلي في قضية كهربا

عبر أبشر.. إعلان عاجل من السعودية بشأن تأشيرة الزيارة العائلية للمقيمين

الأهلي مهدد بغرامة مالية ضخمة بسبب ابن أكرم توفيق.. تفاصيل

رسميا.. الزمالك يخطر وزارة الشباب والرياضة بعزل مرتضى منصور

بـ 3 آلاف جنيه.. اعترافات قواد يعلن عن فتيات لممارسة الحرام في الجيزة

ترشيحاتنا

بطيخ مسرطن وخوخ بمبيدات.. ما الحقيقة؟

الحبتور: العلاقة بين الرئيس السيسي والأمير محمد بن زايد قوية ومميزة.. فيديو

أزمة الديون في أمريكا تهدد أوكرانيا.. تفاصيل

تأكل من القمامة.. مصير مؤلم لعارضة أزياء وممثلة شهيرة في أمريكا

هل يجوز شراء الأضحية من زكاة المال أو بجزء منها؟ دار الإفتاء ترد

انخفاض الدولار لأقل من 30 جنيها.. مفاجأة للأخضر بالموازنة وصعود العملة المحلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

12 سببا وراء إصابتك بارتفاع ضغط الدم.. احذرها

الرجالة ولا الستات.. دراسة تكشف من بموت بالسكتة القلبية أكثر

بقناع النسر.. وظيفة غريبة يقوم بها شاب في بريطانيا.. شاهد

بذهبية وبرونزية.. علم مصر يغرد في سماء أقوى البطولات الدولية للسومو بأمريكا

فيديو

خناقاتي مع حسام كل يوم.. شيرين عبد الوهاب تكشف أسرارا جديدة

القصة الكاملة لاتهام إعلامية شهيرة لـ3 أطفال بضرب ابنها في النادي

زوجة تجمع بين عشيقها وزوجها في غرفة نومها..تفاصيل مثيرة

بلاش خروج.. تحذير من الصحة لهؤلاء المرضى |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ