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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من حاكم بيلجورود بشأن مزاعم إسقاط طائرة روسية

المروحية الروسية
المروحية الروسية Mi-8

نفى حاكم منطقة بيلجورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، اليوم الثلاثاء، الشائعات التي ظهرت على حسابات Telegram الإثنين، التي زعمت أن مروحية روسية من طراز Mi-8 تحطمت في منطقة بروخوروفكا، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وقال جلادكوف: "لم تسقط أي مروحيات في منطقة بروخوروفكا".

وفي وقت سابق، حذر جلادكوف من وقوع هجوم إعلامي غير مسبوق من أوكرانيا وحث سكان بيلجورود على الثقة في المعلومات الرسمية فقط.

وكان قد تم رفع نظام عمليات مكافحة الإرهاب الذي تم فرضة على منطقة بيلجورود، يوم الاثنين، في أعقاب هجوم شنه مخربون أوكرانيون والذي أصيب فيه 13 مدنيا وتوفيت امرأة مسنة خلال عملية الإخلاء.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، يوم الثلاثاء، إن الجيش الروسي أوقف وهزم الجماعات القومية الأوكرانية التي توغلت في المنطقة.

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