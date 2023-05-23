خلف الحبتور: التعاون الخليجي يستطيع إطلاق عملة موحدة قوية تضم مصر والأردن

أكد رجال الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، أن جمهورية مصر العربية بالنسبة له حب وغرام، مضيفا أن مجلس التعاون الخليجي يمتلك إمكانيات كبيرة.



وأضاف خلف الحبتور، في حوار عبر زووم، مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن الضغط بالدولارات والفائدة يؤثر على أي دول في العالم، متابعا أنه اقترح اصدار عملة خليجية موحدة تضم مصر والأردن.

وتابع رجال الأعمال الإماراتي خلف الحبتور: “نستطيع كمجلس التعاون الخليجي إطلاق عملة موحدة قوية ويكون لنا فيها الريادة”.

وأشار إلى أنه تلقى ردود أفعال متباينة بشأن اقتراحه لعملة خليجية موحدة تضم مصر والأردن.

