خلف الحبتور: أمريكا أصبحت دولة لديها ديون ومشكلات في سدادها

أكد رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت دولة لديها ديون حاليا ومشكلات في سدادها.

وأضاف خلف الحبتور، في حوار عبر زووم، مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، مساء اليوم الثلاثاء، أنه لابد من وجود دراسة علمية من قبل المتخصصين قبل قرار التخلي عن عملة الدولار.

وتابع رجال الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، أنه مستعد للمشاركة بخبراتي في أي مقترح بشأن التخلي عن الدولار أو إنشاء عملة موحدة.

وأكمل رجال الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، أن لابد من الاستعانة بأصحاب الخبرات الناجحين في سوق الأعمال وليس الأكاديميين لإنجاح الأفكار.