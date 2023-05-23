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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خلف الحبتور: مصر تفوقت على دول أوروبية في المشروعات الزراعية.. فيديو

احمد موسى
احمد موسى

أشاد خلف الحبتور، رجل الأعمال الإماراتي، بالمشروعات القومية التي تنفذها مصر؛ خاصة في مجال البنية التحتية، والمشروعات الزراعية؛ ومنها التوسع في زراعات القمح.

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وقال خلف الحبتور، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى عبر تقنية زوم، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إنه لابُد من الاستعانة بأصحاب الخبرات الناجحين في سوق الأعمال؛ وليس الأكاديميين لإنجاح الأفكار، والإدارة الناجحة تعتمد على أصحاب الخبرات.

أضاف خلف الحبتور، رجل الأعمال الإماراتي ، مساء اليوم الثلاثاء، أنه تقدم بعدة مشروعات من أجل تنفيذها داخل مصر من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية، لافتًا إلى أن مصر تنفذ مشروعات استثمارية ضخمة منها ما هو في البنية التحتية.

وتابع الحبتور، أنه تقدم لمسؤولين مصريين بفكرة مشروع من أجل تنفيذه داخل مصر؛ إلا أنه لم يتلق ردًا على هذا المُقترّح، لافتًا إلى أن تكلفة هذا المشروع وصلّت إلى حوالي 6 مليارات دولار. كما أنه التقى الرئيس السيسي، واصفًا إياه بأنه صاحب قرار، ولديه الكثير من المسؤوليات.

وأوضح خلف الحبتور، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى عبر تقنية زوم، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أن الاقتصاد الإماراتي استطاع النجاح خلال فترة جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن الإمارات تدعم الاستثمار بشكل كبير من أجل نجاحها.

ولفت رجل الأعمال الإماراتي، إلى أنه شاهد مشروعات قومية ضخمة يتم تنفيذها داخل مصر؛ خاصة الزراعية منها لأنها أولوية؛ وتُعتبر مؤشرًا على تفوق مصر على بعض الدول الأوروبية؛ خاصة التوسع في زراعة القمح، مؤكدًا أن المستثمر يبحث عن سرعة اتخاذ القرار لدى المسؤولين لتشجيعه.

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