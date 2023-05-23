المعارضة الإسرائيلية تهاجم الميزانية: رشوة واحتيال وخيانة الأمانة

هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الميزانية الإسرائيلية التي يتم مناقشتها في الجلسة العامة للكنيست الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قبل التصويت على الموافقة عليها.

وقال لبيد بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن "الميزانية هي ميزانية رشوة وتزوير وخيانة الأمانة.. هذه الميزانية خرق للعقد الأساسي مع مواطني إسرائيل".

وأشار لبيد إلى أن القانون الإسرائيلي ينص على أن الإسرائيليين جميعًا لديهم نفس الحقوق والالتزامات.

وفي وقت سابق مساء اليوم، قالت وسائل إعلام عبرية إن أحزاب المعارضة الإسرائيلية، أطلقت تظاهرة تحت اسم "ليلة النهب" قبالة مقر الكنيست بمدينة القدس الشرقية مع بدء بحثه للميزانية العامة .

وأضافت: "يأتي هذا الاحتجاج في إطار معارضة ميزانية الدولة التي تم اعدادها، والتي تم فيها استثمار مليارات الشواكل تلبية لمطالب جمهور المتدينين الحريديم من الميزانية العامة بلغت أرقاما قياسية".

ونقلت هيئة البث عن منظمي المظاهرة قولهم: "هذه ليست ميزانية دولة، بل نهب جماعي سيدمر اقتصاد إسرائيل لأجيال قادمة، بحسب كبار الاقتصاديين وكذلك من وزارة المالية".

وأضافوا: "في الديمقراطية، يتم استثمار الميزانيات لصالح الجمهور ولصالح الإنماء، وفي الديكتاتوريات يتم توزيع الأموال على المقربين من الحكومة، وهذه الميزانية هي مرحلة تحقق تقدمًا في تحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية، يجب أن نعارض ذلك حتى النهاية".

وبعد تهديدات بعدم التصويت لصالح الميزانية، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، توصل إلى تفاهمات مع حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف وحزب "يهودوت هتوراه" اليميني الديني على تخصيص المزيد من الميزانيات لمشاريعهما مقابل التصويت لصالح الميزانية.

ويبدأ التصويت على مشروع قانون الميزانية في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، وقد يمتد حتى الخميس قبل إقرارها بشكل نهائي.