عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المعارضة الإسرائيلية تهاجم الميزانية: رشوة واحتيال وخيانة الأمانة

زعيم المعارضة الإسرائيلية
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد

هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الميزانية الإسرائيلية التي يتم مناقشتها في الجلسة العامة للكنيست الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قبل التصويت على الموافقة عليها.

وقال لبيد بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن "الميزانية هي ميزانية رشوة وتزوير وخيانة الأمانة.. هذه الميزانية خرق للعقد الأساسي مع مواطني إسرائيل".

وأشار لبيد إلى أن القانون الإسرائيلي ينص على أن الإسرائيليين جميعًا لديهم نفس الحقوق والالتزامات.

وفي وقت سابق مساء اليوم، قالت وسائل إعلام عبرية إن أحزاب المعارضة الإسرائيلية، أطلقت تظاهرة تحت اسم "ليلة النهب" قبالة مقر الكنيست بمدينة القدس الشرقية مع بدء بحثه للميزانية العامة .

وأضافت: "يأتي هذا الاحتجاج في إطار معارضة ميزانية الدولة التي تم اعدادها، والتي تم فيها استثمار مليارات الشواكل تلبية لمطالب جمهور المتدينين الحريديم من الميزانية العامة بلغت أرقاما قياسية".

ونقلت هيئة البث عن منظمي المظاهرة قولهم: "هذه ليست ميزانية دولة، بل نهب جماعي سيدمر اقتصاد إسرائيل لأجيال قادمة، بحسب كبار الاقتصاديين وكذلك من وزارة المالية".

وأضافوا: "في الديمقراطية، يتم استثمار الميزانيات لصالح الجمهور ولصالح الإنماء، وفي الديكتاتوريات يتم توزيع الأموال على المقربين من الحكومة، وهذه الميزانية هي مرحلة تحقق تقدمًا في تحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية، يجب أن نعارض ذلك حتى النهاية".

وبعد تهديدات بعدم التصويت لصالح الميزانية، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، توصل إلى تفاهمات مع حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف وحزب "يهودوت هتوراه" اليميني الديني على تخصيص المزيد من الميزانيات لمشاريعهما مقابل التصويت لصالح الميزانية.

ويبدأ التصويت على مشروع قانون الميزانية في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، وقد يمتد حتى الخميس قبل إقرارها بشكل نهائي.

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد الجلسة العامة للكنيست الإسرائيلي الميزانية الإسرائيلية أحزاب المعارضة الإسرائيلية إسرائيل اخبار اسرائيل مناقشة الميزانية الإسرائيلية في الكنيست

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 280 جنيها اليوم.. الذهب ينهار مجددا وهذا سعر عيار 21 الآن

إحالة سائق خطف فتاة وجردها من ملابسها وتعدى عليها في الساحل للجنايات

تصل إلى 7%.. زيادة جديدة في أجور العاملين بالدولة بداية يوليو المقبل

عبر أبشر.. إعلان عاجل من السعودية بشأن تأشيرة الزيارة العائلية للمقيمين

قرار عاجل من الأهلي في قضية كهربا

الأهلي مهدد بغرامة مالية ضخمة بسبب ابن أكرم توفيق.. تفاصيل

رسميا.. الزمالك يخطر وزارة الشباب والرياضة بعزل مرتضى منصور

بـ 3 آلاف جنيه.. اعترافات قواد يعلن عن فتيات لممارسة الحرام في الجيزة

ترشيحاتنا

الزمالك على صفيح ساخن| 3 مدربين بدلاء لـ أوسوريو.. وهؤلاء مهددون بالرحيل

لطلاب الثانوية العامة.. هدية من التعليم بشأن المواد الدراسية| رابط

خلف الحبتور يكشف عن مخطط لتحويل شارع صلاح سالم لجنة الله على الأرض

بطيخ مسرطن وخوخ بمبيدات.. ما الحقيقة؟

الحبتور: العلاقة بين الرئيس السيسي والأمير محمد بن زايد قوية ومميزة.. فيديو

أزمة الديون في أمريكا تهدد أوكرانيا.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ينتقل بسرعة| مرض جلدي خطير يهدد العالم .. إليك أهم الأعراض

تأكل من القمامة.. مصير مؤلم لعارضة أزياء وممثلة شهيرة في أمريكا

12 سببا وراء إصابتك بارتفاع ضغط الدم.. احذرها

الرجالة ولا الستات.. دراسة تكشف من بموت بالسكتة القلبية أكثر

فيديو

خناقاتي مع حسام كل يوم.. شيرين عبد الوهاب تكشف أسرارا جديدة

القصة الكاملة لاتهام إعلامية شهيرة لـ3 أطفال بضرب ابنها في النادي

زوجة تجمع بين عشيقها وزوجها في غرفة نومها..تفاصيل مثيرة

بلاش خروج.. تحذير من الصحة لهؤلاء المرضى |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ